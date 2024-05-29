Член совета по внешней политике призвал к демонстрационному ядерному взрыву

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Демонстрационный ядерный взрыв поможет предотвратить мировую войну. Такую позицию высказал член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и преподаватель ВШЭ Дмитрий Суслов, его статья опубликована в журнале «Профиль».
Суслов считает, что резкое усиление российской политики «сдерживания-устрашения» поможет предотвратить использование Украиной западного вооружения для ударов по территории РФ.
По мнению Суслова, ситуация в Незалежной идет к тому, что Штаты с союзниками в ближайшее время могут позволить киевской власти атаковать Россию западным оружием. Если этот вопрос решат положительно, то украинский конфликт выйдет на новый уровень, и НАТО с США вступят в войну с Россией.
Суслов убежден, на Западе считают, что издержки от поражения Украины больше, чем риск прямого столкновения с Москвой, а эта логика ведет к третьей мировой войне.
По словам преподавателя ВШЭ, чтобы предотвратить эскалацию, Москве нужно предупредить, что удары по объектам западных стран, включая объекты США, возможны.
Замдиректора исследовательских программ СВОП добавил, что в сегодняшних реалиях Москве нужно провести как учения по применению тактического ядерного оружия, так и учения по использованию стратегических ядерных сил.
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По мнению Суслова, ситуация в Незалежной идет к тому, что Штаты с союзниками в ближайшее время могут позволить киевской власти атаковать Россию западным оружием. Если этот вопрос решат положительно, то украинский конфликт выйдет на новый уровень, и НАТО с США вступят в войну с Россией.
Суслов убежден, на Западе считают, что издержки от поражения Украины больше, чем риск прямого столкновения с Москвой, а эта логика ведет к третьей мировой войне.
По словам преподавателя ВШЭ, чтобы предотвратить эскалацию, Москве нужно предупредить, что удары по объектам западных стран, включая объекты США, возможны.
«Для подтверждения серьезности намерений России и убеждения наших оппонентов в готовности Москвы пойти на эскалацию стоит подумать о проведении демонстрационного (то есть не боевого) ядерного взрыва. Политико-психологический эффект от ядерного гриба, который в прямом эфире покажут все телеканалы мира, надеюсь, вернет западным политикам то единственное, что предотвращало войны между великими державами после 1945 года и что они сейчас по большей части утратили, — страх перед ядерной войной», – сказал Суслов.
Замдиректора исследовательских программ СВОП добавил, что в сегодняшних реалиях Москве нужно провести как учения по применению тактического ядерного оружия, так и учения по использованию стратегических ядерных сил.
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Никита Кротов