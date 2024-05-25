В Польше напомнили о возможном ответе США на ядерный удар по Украине

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Соединённые Штаты в обращении к России после начала СВО пригрозили массированным ударом по российским позициям на Украине в случае применения ВС РФ ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью The Guardian.
Он напомнил, что американские власти тогда заявили, что в случае использования ядерного оружия, даже если оно никого не убьёт, последует ответ в виде обстрела российских позиций на Украине с помощью обычного оружия.
При этом Сикорский не уточнил, кому именно принадлежит это заявление.
Также министр раскритиковал красные линии в отношении России, поскольку они идут ей во благо. По его словам, Западу нужно научиться играть на эскалации, чтобы в России не знали о шагах, которые может предпринять НАТО. Чёткое обозначение красных линий позволяет России быстро адаптироваться.
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При этом Сикорский не уточнил, кому именно принадлежит это заявление.
Также министр раскритиковал красные линии в отношении России, поскольку они идут ей во благо. По его словам, Западу нужно научиться играть на эскалации, чтобы в России не знали о шагах, которые может предпринять НАТО. Чёткое обозначение красных линий позволяет России быстро адаптироваться.
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Анастасия Чинкова