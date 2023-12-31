«Ёлка желаний»: член Совфеда Александр Двойных вручил подарок мальчику Роме из ДНР

Новогоднее пожелание мальчика из Новоазовска в рамках акции «Ёлка желаний» исполнил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
Руслан Куница из Новоазовска, несмотря на своё юный возраст, уже умеет нести ответственность за свои поступки и активно помогает маме во всех делах.
Он написал своё желание, которое с «Ёлки желаний» снял Двойных. Там было указано, что Руслан уже давно мечтает о планшете. Политик исполнил желание мальчика и вручил ему долгожданный подарок.
Акция «Ёлка желаний» была организована по инициативе президента Владимира Путина. Здесь исполняются мечты ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, имеют ограниченные физические возможности, являются детьми участников СВО или проживают в новых регионах России.
Ребята могут получить различные подарки, начиная от цифровой техники, одежды, игрушек, и, заканчивая билетами на концерты и встречами с известными людьми.
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Он написал своё желание, которое с «Ёлки желаний» снял Двойных. Там было указано, что Руслан уже давно мечтает о планшете. Политик исполнил желание мальчика и вручил ему долгожданный подарок.
Ребята могут получить различные подарки, начиная от цифровой техники, одежды, игрушек, и, заканчивая билетами на концерты и встречами с известными людьми.
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Анастасия Чинкова