Член СПЧ Кабанов раскрыл цену гражданства РФ на чёрном рынке

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Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов сообщил, что на чёрном рынке осуществляется продажа российского гражданства, стоимость которого равна 300 тыс. рублей.
«Полный пакет документов на одного человека с патентом на работу и регистрацией можно купить примерно за 20-30 тыс. рублей. Цена зависит от региона. А гражданство — за 300 тыс. рублей. В целом недорого», — приводит NEWS.ru слова Кабанова.
Он добавил, что многие нелегальные мигранты в России пользуются социальными услугами, не имея при этом достоверных документов.
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