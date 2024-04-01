В России сократят срок временного пребывания иностранцев

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Срок временного пребывания иностранных граждан в России будет сокращён до 90 дней в течение года. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
Ведомство завершило работу над законопроектом, ужесточающим контроль в сфере миграции. Согласно документу, вводится биометрическая идентификация личности при въезде иностранцев в Россию.
Также сокращается срок пребывания иностранных граждан в стране. Ранее они могли пребывать в России до 90 дней в течение полугода. Теперь этот срок сократился до 90 дней в течение всего календарного года.
Кроме того, Волк отметила, что в отношении ряда категорий приезжих будет введён режим контролируемого пребывания. Контроль будет усилен и в отношении работодателей, принимающих в свой штат иностранных сотрудников.
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Также сокращается срок пребывания иностранных граждан в стране. Ранее они могли пребывать в России до 90 дней в течение полугода. Теперь этот срок сократился до 90 дней в течение всего календарного года.
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Анастасия Чинкова