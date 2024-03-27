Патриарх Кирилл раскрыл, что россияне вправе требовать от мигрантов

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Россияне имеют право требовать от мигрантов уважительного отношения к устоям и традициям и знания русского языка. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе внеочередного съезда Всемирного Русского народного собора.
Патриарх подчеркнул, что в России проживают братские народы, которые всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, учитывая непростую экономическую ситуацию рада стран бывшего СССР. При этом россияне вправе требовать от них уважительного отношения к традициям, устоям и всей культуре в целом. Если же приезжие собираются жить в России на постоянной основе, требование может быть знание языка и традиций.
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Анастасия Чинкова