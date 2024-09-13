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Член СПЧ Меркачева: похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате и в узком кругу

13 сентября 2024, 12:01
Фото: istockphoto/dragana991

Фото: istockphoto/dragana991

Похороны российского журналиста бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе состоятся в закрытом для посторонних формате, а траурные мероприятия пройдут в узком семейном кругу. Об этом сообщила его коллега по СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале. По ее словам, решение о закрытом прощании со Сванидзе приняла его семья.


«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала она.
известный российский журналист, историк, общественный деятель, политолог, автор, а также телерадиоведущий Николай Сванидзе скончался 12 сентября в возрасте 69 лет. О том, что известно о его личной жизни, карьере и причинах смерти рассказывала редакция «Радио 1».

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Глава Минэнерго РФ Цивилёв и губернатор Воробьёв обсудили энергетику Подмосковья
13 сентября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минэнерго РФ

Развитие энергетического комплекса Московской области обсудили министр энергетики России Сергей Цивилёв и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, в ходе беседы были подняты вопросы, касающиеся подготовки региона к зиме и газификации населённых пунктов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сергей Цивилёв заявил, что в столичном регионе необходимо оценить потенциальное потребление электроэнергии, чтобы эффективно отвечать на растущий спрос. Он отметил, что рост потребления электроэнергии является важнейшим показателем экономического развития территории.

«Энергетическая инфраструктура в Москве и Подмосковье должна развиваться опережающими темпами, чтобы обеспечить растущие потребности региона», — подчеркнул Сергей Цивилёв.
В свою очередь Андрей Воробьёв рассказал о проводящейся в Подмосковье модернизации системы энергоснабжения. Реализация этой масштабной программы улучшит качество жизни более полутора миллионов человек.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — всё это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилёв — прим. ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона: область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно увеличивается», — сказал Андрей Воробьёв.
Он также поблагодарил министра Цивилёва за поддержку в строительстве пяти областных питающих центров — в Домодедове, Дубне, Чехове, Раменском и Одинцове и добавил, что работа в энергетическом комплексе продолжается.
«Для того, чтобы развивать экономику, запускать новые производства, строить жильё, нужна соответствующая инфраструктура. Наша задача — обеспечить надежность и энергоэффективность, чтобы люди не переплачивали. Мы стараемся наращивать темп модернизации системы энергоснабжения. Например, только по областной программе в прошлом году мероприятия проводились в 26 округах, а в этом — в 33. На особом контроле Чехов, Раменский округ и Солнечногорск.», — пояснил глава региона.
Губернатор также сообщил, что все мероприятия по модернизации энергетического комплекса, запланированные на текущий год, планируется завершить к концу октября.

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#андрей воробьёв
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#энергетика
#сергей цивилев
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Сотрудники Мособлэнерго расчистили более 80 га охранных зон ЛЭП
13 сентября 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 80 гектаров охранных зон вдоль линий электропередачи расчистили в Подмосковье с начала текущего года сотрудники компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Всего было расчищено 80,16 га охранных зон ЛЭП. Расчистка включает в себя опилку кустарника и крон деревьев. Это необходимо для сохранности, безопасной эксплуатации и надёжности работы электрических сетей», — говорится в сообщении.
Наибольший объём работ представители компании «Мособлэнерго» выполнили на территории Раменского округа: там расчистили 14,04 га. Второе место по этому показателю занял округ Подольск, где расчистили 10,02 га охранных зон, а замыкает топ-3 Орехово-Зуевский округ, где было расчищено 9,74 гектара.

Всего до конца года планируется расчистить от растительности 130 гектаров вдоль ЛЭП.

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#лэп
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье стартовала экологическая акция «День в лесу»
13 сентября 2024, 10:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Московской области в пятницу, 13 сентября, она продлится до 29 сентября и будет проводиться на 20 лесных и более чем 370 муниципальных площадках, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«В рамках акции на 13 лесных площадках запланирована уборка неликвидной древесины и мусора, на пяти — дополнение лесных культур и на двух площадках — посадка деревьев», — говорится в сообщении.
Отмечается, что общая площадь лесных площадок составляет свыше 54 гектаров, сегодня там планируется убрать более 190 кубометров мусора и валежника, а также посадить более 37 тысяч сеянцев ели и сосны.

Центральной площадкой акции стал участок в Кучинском лесничестве, почётной гостьей праздника стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Мероприятие проводится в рамках шестой федеральной акции «Сохраним лес».

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#экологическая акция
#комлесхоз мо
#мария захарова
#московская область
#подмосковье
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«Кусок мяса»: Туристки пожаловались на приставания в путешествиях в Индию и Египет
Россиянки рассказали о приставаниях во время путешествий в Индию и Египет
13 сентября 2024, 10:50

Фото: iStock/inewsistock

Женщины по всему миру все чаще выбирают путешествия в одиночку. Некоторые отправляются в безопасные и развитые страны, в то время как другие готовы рисковать ради впечатлений, отправляясь в такие места, как Индия, Египет и другие государства с высоким уровнем преступности.
«Лента.ру» поговорила с некоторыми туристками из России, которые поделились опытом поездок в Индию и Египет.

Путешествия в такие страны очень часто заканчиваются для девушек плачевно. Туристок насилуют и похищают, они оказываются в беспомощном положении под воздействием наркотиков, которые им подмешивают незнакомцы. Однако путешественниц это не останавливает.

Полина из Москвы рассказала, что для мужчин из этих стран белая девушка — это кинозвезда. По ее словам, так ей объяснил хозяин отеля, в котором она проживала во время отдыха.

Олеся из Питера призналась, что отправилась в путешествие по Египту одна ради эксперимента. Опыт оказался положительным, она завела курортный роман с русским в Бангкоке. По ее словам, местные не обращали на нее внимания или просто пытались помочь.

После поездки в Таиланд она решила отправиться в Египет, и теперь этот отдых вызывает у нее только негативные воспоминания. По ее словам, она пришла в бар и заказала коктейль. После того как она его выпила, у нее онемели ноги, появилось головокружение и тошнота. Россиянка сразу побежала в туалет, а вернувшись в зал заметила подозрительный взгляд бармена. Однако не придала этому значения и поехала отдыхать в отель.

Она долго не могла успокоиться и предположила, что бармен подсыпал ей наркотик в коктейль, поняв, что девушка пришла одна.

«Вообще в Египте всегда чувствуешь себя под прицелом. Очень много раз я ловила сальные взгляды местных мужчин. И они даже не стесняются, не отворачиваются. Я просто была для этих мужчин куском мяса», — заключила она.

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#бар
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В больницы Подмосковья поступило около 90 новых аппаратов УЗИ
13 сентября 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Минздрава МО

87 новых аппаратов для ультразвуковой диагностики получили больницы Московской области с начала текущего года, общая стоимость этой медтехники составила свыше 718 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года в наши больницы поступило 87 аппаратов УЗИ, до конца года планируется поставить ещё девять. Эти аппараты используются для диагностики различных патологий и контроля проводимого лечения, а также для ведения беременности», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Новые аппараты УЗИ поступили в 34 больницы Подмосковья. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#узи
#больницы
#минздрав мо
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Строительная готовность школы в истринском ЖК «Кембридж» достигла 68%
13 сентября 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Трёхэтажную школу, рассчитанную на 594 ученика, возводят на территории жилого комплекса «Кембридж» в городском округе Истра, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 68%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Площадь школы будет составлять более 9 тысяч квадратных метров. В здании, помимо учебных кабинетов, разместят лаборатории, библиотеку, спортзал и актовый зал с гримёрными, костюмерными и артистическими комнатами. На прилегающей территории оборудуют спортивную зону с футбольным стадионом, легкоатлетическим комплексом и площадками для волейбола и баскетбола», — говорится в сообщении.
Застройщик возводит школу за свой счёт в рамках договора о комплексном развитии территории. После того, как объект будет сдан в эксплуатацию, его передадут муниципалитету.

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#истра
#минжилполитики мо
#строительство
#школа
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Военкор Поддубный выписался из больницы после ранения от атаки дрона под Курском
13 сентября 2024, 09:59

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Военного корреспондента Евгения Поддубного выписали из больницы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, куда он попал после ранения от атаки дрона в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, чуть больше месяца назад, 7 августа, в сети стала появляться информация о возможной гибели военкора Поддубного, однако позже выяснилось, что журналист жив, но тяжело ранен. Сначала его отправили в Курскую областную больницу. Затем были данные о стабильно тяжелом состоянии Поддубного, которого перевели в НИИ имени Склифосовского в Москве.

За несколько часов до сообщений об атаке на военкора, он писал, что украинские боевики препятствуют эвакуации мирных граждан, атакуя заправки.

Обнаруживший корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного в результате атаки беспилотника, мужчина ранее раскрыл подробности инцидента.
«Я его спросил, есть ли у него аптечка. Он сказал, нет. Тогда я достал свою. Начал перебинтовывать голову. Спросил, надо ли обезболить, у меня было обезболивающее. Он отказался. Все говорил, отвези в больницу», – рассказал Сергей.
После Поддубного пересадили в машину другого водителя. Чтобы военкор не терял сознание, мужчина разговаривал с ним и заставлял петь.

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В Коломне на время забега «Пульс добра» ограничат движение транспорта
13 сентября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Проезд по нескольким улицам ограничат в Коломне в связи с проведением благотворительного забега «Пульс добра» в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В период с семи утра до четырёх часов дня будет запрещён проезд и стоянка на улице Лажечникова от улицы Казакова до Лазарева, а также на всей протяжённости улицы Лазарева; на автодороге общего пользования от Луговой улицы до улицы Большая Запрудная и до конькобежного центра «Коломна»; на улицах Святителя Филарета, Исаева, Дмитрия Донского, Кремлёвской и Казакова, а также на улице Зайцева — от улицы Исаева до Бобреневского моста», — говорится в сообщении.
Кроме того, также с 7:00 до 16:00 проезда не будет на автодороге «Егорьевск — М5 «Урал» — Старое Бобренево» на отрезке между Бобреневским мостом и Новорязанским шоссе.

Автобусы будут следовать по изменённым маршрутам, водителям рекомендуется продумать пути объезда.

Забег «Пуль добра» будет проводиться на пяти дистанциях: 300 и 600 метров, а также три, десять и 21,1 км. Три дистанции расположены в исторической части города.

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#коломна
#забег
#ограничение движения
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Жена охладела из-за протеза пениса: смертельно больной мужчина попросил совета у секс-коуча
13 сентября 2024, 09:51

Фото: iStock/Tzido

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет смертельно больному мужчине с протезом пениса, который пожаловался на полное безразличие жены к сексу. Его письмо и ответ от коуча опубликовало американское издание Slate.
По словам мужчины, он считает себя некрасивым из-за лишнего веса, в то время как его жена в форме и хороша собой. Однако проблемы в постели были у них и раньше.
«После того как у нас родился ребенок, ее стремление к сексу уменьшилось еще сильнее. После того как она отказалась от алкоголя, оно снова уменьшилось. После того как у меня нашли неизлечимый рак, все заглохло», — сокрушается он.
Автор письма не уточнил какой конкретно у него диагноз, но добавил, что врачи поставили ему протез пениса, которым он так и воспользовался наедине с женой.
«Мой вопрос: стоит ли искать проститутку и рисковать тем немногим, что у меня есть в этой жалкой жизни, или лучше просто мастурбировать два-три раза в день? Отсутствие сексуального интереса со стороны моей жены часто ощущается хуже, чем лечение рака», — спросил он.
Секс-коуч посочувствовал мужчине, но призвал не изменять жене втайне, а посоветоваться с ней напрямую.
«Скажите жене, что подумываете нанять секс-работницу. Посмотрите, какую реакцию это вызовет. Может быть, она замкнется, может быть, рассердится, а может, спокойно обсудит это с вами или сразу же даст свое благословение», — предложил Юзвяк.
Коуч пояснил, что если мужчина решит нанимать проститутку тайно, то для жены это станет шоком, когда правда всплывет. Особенно, если учесть состояние секса в их отношениях.

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