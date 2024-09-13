Член СПЧ Меркачева: похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате и в узком кругу

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Похороны российского журналиста бывшего члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе состоятся в закрытом для посторонних формате, а траурные мероприятия пройдут в узком семейном кругу. Об этом сообщила его коллега по СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале. По ее словам, решение о закрытом прощании со Сванидзе приняла его семья.
«Похороны журналиста Николая Сванидзе будут в закрытом формате в самом узком семейном кругу. Так решила семья. Просили понять их», — написала она.известный российский журналист, историк, общественный деятель, политолог, автор, а также телерадиоведущий Николай Сванидзе скончался 12 сентября в возрасте 69 лет. О том, что известно о его личной жизни, карьере и причинах смерти рассказывала редакция «Радио 1».
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