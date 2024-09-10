Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Подготовка дачного дома и прилегающей территории к зиме — ответственный процесс, требующий внимания к деталям. Выполнение необходимых мер позволит сохранить имущество в хорошем состоянии и обеспечит безопасность в холодное время года, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.