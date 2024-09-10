Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

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В ночь на 10 августа в Москве скончалась старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако. Артистка ушла из жизни на 87-м году жизни.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе театра. Марина Полицеймако пришла в труппу театра, ставшего таким знаменитым, сразу после окончания Театрального училища имени Щукина в 1965 году. Служила в нём артистка в буквальном смысле до последнего дня своей жизни.
За долгие годы службы в Театре на Таганке актриса сыграла десятки ролей в известнейших спектаклях Юрия Любимова. Среди них «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы» и многие другие.
О времени и месте прощания с Мариной Полицеймако будет сообщено дополнительно.
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За долгие годы службы в Театре на Таганке актриса сыграла десятки ролей в известнейших спектаклях Юрия Любимова. Среди них «А зори здесь тихие», «Дом на набережной», «Горе от ума — Горе уму», «Жизнь Галилея», «Под кожей статуи свободы» и многие другие.
О времени и месте прощания с Мариной Полицеймако будет сообщено дополнительно.
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