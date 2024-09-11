Ведущего КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Всемирный день красоты стал поводом для проведения классного часа в колледже «Подмосковье» на тему «Красота спасёт мир!». Дискуссия проходила в формате открытого обсуждения, где каждый мог выразить своё мнение и поделиться мыслями о красоте, сообщает Министерство образования Московской области.

Классный час начался с краткого экскурса в историю развития индустрии красоты. Затем студенты рассмотрели современные тенденции в мире моды и стиля, а также значение красоты в современном обществе. В процессе обсуждения были затронуты такие темы, как влияние социальных сетей на восприятие красоты и роль макияжа в формировании современного образа.



После завершения мероприятия студенты получили подарки от партнёра мероприятия — академии «Estel».



Мероприятие стало прекрасной возможностью для обмена опытом и идеями, а также вдохновило студентов на дальнейшее развитие своих профессиональных навыков.



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