Ведущего КВН Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Телеведущий Александр Масляков похоронен на Новодевичьем кладбище столицы, передает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. С Масляковым попрощались в центре «Планета КВН» на Марьиной Роще. Бессменному ведущему КВН было 82 года, его не стало 8 сентября.
Могила почившей звезды находится рядом с захоронениями артистки Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прислал на церемонию прощания с Александром Масляковым венок.
К слову, с телеведущим попрощались его коллеги Леонид Якубович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также братья-дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные.
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Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин прислал на церемонию прощания с Александром Масляковым венок.
К слову, с телеведущим попрощались его коллеги Леонид Якубович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также братья-дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные.
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Никита Кротов