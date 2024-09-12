Скончался Николай Сванидзе: личная жизнь и карьера журналиста, причины смерти

12 сентября в возрасте 69 лет скончался Николай Сванидзе – известный российский журналист, историк, общественный деятель, политолог, автор, а также телерадиоведущий. О том, что известно о его личной жизни, карьере и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».