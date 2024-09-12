Скончался Николай Сванидзе: личная жизнь и карьера журналиста, причины смерти

Фото: РИА Новости/Владимир Песня
12 сентября в возрасте 69 лет скончался Николай Сванидзе – известный российский журналист, историк, общественный деятель, политолог, автор, а также телерадиоведущий. О том, что известно о его личной жизни, карьере и причинах смерти расскажет редакция «Радио 1».
Детство и юность
Николай появился на свет в Москве весной 1955 года. Его отец был выпускником МГУ, участвовал в Великой Отечественной войне, а в мирное время работал экскурсоводом в Политехническом музее. Позже он стал главным редактором литературного издательства. Мать Николая была профессором, специалистом в области средневековой истории и увлекалась стихосложением.
Николай обучался в школе с углубленным изучением английского языка, а затем поступил в МГУ имени Ломоносова на исторический факультет, решив следовать семейной традиции. На третьем курсе он вступил в Коммунистическую партию.
Профессиональная деятельность
После завершения учебы Николай работал преподавателем в вузе при Академии наук СССР в течение десяти лет, а также читал лекции в гуманитарном институте Москвы. В 80-х годах он часто ездил за границу по работе, и в этот период написал диссертацию об экономической деятельности президента США Джимми Картера.
В период распада Советского Союза Николай начал свою карьеру на телевидении как журналист. Его школьный друг Евгений Киселёв предложил ему стать комментатором программы «Вести». Николай согласился. Возможность общения с интересными людьми быстро увлекла Николая, и он нашёл вдохновение в журналистике.
Вскоре Николай стал ведущим, за его плечами участие в таких передачах как: «Зеркало», «Исторический процесс», «Контрасты», «Суд времени» и «Подробности». Позже его назначили руководителем компании ВГТРК. В 1994 году он получил орден «За личное мужество», а в 1995 — премию «ТЭФИ» как лучший телеведущий.
В начале 2000-х он вел программу на «РТР» и записал для радио «Эхо Москвы» цикл под названием «Особое мнение с Николаем Сванидзе». Он также снял несколько успешных документальных фильмов и стал членом Общественной палаты в 2005 году. Николай написал книгу о Дмитрии Медведеве и продолжал анализировать исторические процессы в России.
С 2015 года Николай вел программы «Главные темы недели», «Тема дня за 60 секунд» и «История в лицах» на радио «Серебряный дождь». В 2017 году на телевидении был представлен его документальный проект «Умереть вовремя». В январе 2018 года он побывал в эфире радио «Комсомольская правда», обсуждая сталинский период.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Личная жизнь Сванидзе
С будущей супругой Мариной Жуковой Николай познакомился в 1983 году.
Марина является внучкой Зинаиды Ершовой, известного радиохимика. Хотя по образованию она историк, некоторое время занималась актерским мастерством. В течение многих лет Марина работала на телевидении в качестве помощницы своего мужа и выступала редактором программы «Зеркало».
Николай воспитывал сына Марины от ее первого брака. У них нет совместных детей. На сегодняшний день сын Марини уже женат и стал отцом дочки по имени Марианна.
Причины смерти Сванидзе
Николай Сванидзе, согласно информации SHOT, скончался от острого сердечного недостатка. Журналист ушел из жизни в ночь на 12 сентября, рядом с ним находилась его супруга. Медики, прибывшие на вызов, пытались вернуть его к жизни, но все усилия оказались безуспешными. В официальном заключении о смерти указана сердечная недостаточность.
В течение последнего года Сванидзе находился на реабилитации после перенесенной болезни. В феврале 2023 года он был госпитализирован в тяжелом состоянии с отеком легких. У него наблюдался такой симптом, как кашель с кровью, что и побудило его обратиться за медпомощью. Кроме того, у него были диагностированы острые формы сердечной и дыхательной недостаточности, а также почечная недостаточность, септический шок и сепсис.
Врачи также ставили журналисту диагноз — ишемия головного мозга.
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