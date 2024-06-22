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Члены семьи британских миллиардеров получили сроки за эксплуатацию прислуги

22 июня 2024, 15:28
Фото: istockphoto/simpson33

Фото: istockphoto/simpson33

Суд Женевы приговорил четырёх членов одной из богатейших семей Великобритании к реальным тюремным срокам. Их обвинили и осудили за эксплуатацию слуг из Индии, которых они привозили в обход швейцарских законов.


При этом, как отмечает британское издание The Telegraph, подсудимые были оправданы по более серьёзному обвинению в торговле людьми. Общее состояние главы международного конгломерата Hinduja Group 84-летнего Гопичанда Хиндуя и его родных эксперты The Times оценили в 37,2 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 57,1 миллиарда долларов). Женеве были осуждены его брат Пракаш Хиндуя, его жена, а также их сын Аджай с женой. Все они получили по четыре года тюрьмы.

Выяснилось, что для обслуживания членов семьи на их вилле неподалёку от Женевского озера из Индии привозили негармотных работников, помощников по дому, нянь и поваров. У них отбирали паспорта, не выпускали за территорию виллы и заставляли трудиться по 18 часов в день. При этом им платили около 10% от минимального размера заработной платы, предусмотренного швейцарским законодательством. Избежать наказания за торговлю людьми подсудимым помогло только то, что их слуги при найме в целом понимали, что их ждёт.

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В Москве прошла церемония прощания с корреспондентом NEWS.RU Никитой Цицаги
22 июня 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Москве простились с корреспондентом портала NEWS.RU Никитой Цицаги. Церемония прошла в зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента РФ.
Журналист погиб 16 июня в Донецкой Народной Республике в результате атаки украинского беспилотника, напоминает NEWS.RU. Боевики ВСУ прицельно били по гражданским. Никита снимал репортаж в районе Никольского монастыря под Угледаром. В эти минуты территорию атаковали украинские дроны. Никите было всего 29 лет.

Главный редактор NEWS.RU Ольга Сабурова вспоминает, что коллеги иногда спрашивали Никиту, не страшно ли ему. На что он отвечал, что это его долг — рассказывать о людях, которые там живут и воюют. Она добавила, что он никогда не возвращался с пустыми руками, всегда привозил свежий и интересный материал, порой сильно рискуя.

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Мероприятия в День памяти и скорби проходят по всему Подмосковью
Депутаты «Единой России» провели мероприятия в День памяти по всему Подмосковью
22 июня 2024, 11:57

Фото: пресс-служба администрации Московской области

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби в Подмосковье, организовали «Единая Россия» и «Молодая гвардия Единой России». Они проходят до конца дня в Люберцах, Истре, Подольске, Серпухове, Яхроме и других городах. С речью выступил депутат Игорь Брынцалов. Парламентарий особо отметил величие народа, не давшего фашистам отобрать родную землю и свободу.
«Наш святой долг всегда помнить и чтить Героев Великой Отечественной войны, поддерживать наших уважаемых ветеранов. Они – пример мужества и непоколебимой любви к Родине», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что новые защитники родины выросли, видя пример дедов и прадедов. Сегодня новые поколения борются с неонацистами в зоне спецоперации.

В Истре в память о павших героях Великой Отечественной войны зажгли больше пяти тысяч свечей в Снегирях у мемориала «Воинам-сибирякам». По словам главы Истры Татьяны Витушевой, наша родина в годы ВОВ не только сдержала удар врага, но и «задавила в корне коричневую чуму».

«Как показывает нынешняя действительность, об этом нельзя забывать», – сказала член Генерального Совета «Единой России».

На площади Славы Подольска зажгли 11 тысяч свечей. Каждый присутствующий зажег собственную, вспомнив героев, ковавших Победу в тылу. Многотысячные огни стали орденом Отечественной войны. Секретарь отделения партии в Подольске Григорий Артамонов отметил гордость города ратными подвигами его жителей. Подольск гордится ими по праву.



«Всемерную помощь фронту начали оказывать более 33 тысяч тружеников тыла, к станкам встали женщины и подростки, комсомольско-молодёжные бригады. «Всё для фронта. Всё для Победы!» – сказал Артамонов.


В Люберцах героев ВОВ почтили огнями 700 свечей на площади у Вечного огня. По словам главы Люберец Владимира Волкова, на фронт отправились больше 50 тысяч жителей, из которых 18 тысяч не смогли вернуться домой.

«Каждая эпоха рождает своих героев. Помнить героев и передать эту память потомкам — наш святой долг», – сказал Волков.
Жители Серпухова выложили картину, на которой изображен Орден Отечественной войны с георгиевской лентой. Огоньки стали надписью «Серпухов помнит».

Яхромскими активистами подмосковной МГЕР на Перемиловской высоте выложены очертания известной «Катюши», реактивной системы залпового огня. Надпись «Рубеж обороны» стала композиционной частью.

Именно в этом месте был рубеж, где 5 декабря 1941 года бойцы Красной Армии остановили нацистов. Место является крайней восточной точкой их продвижения по фронтам, севернее столицы. Когда Яхрому освободили, красноармейцы пошли в победное контрнаступление.

Глава Московского областного регионального отделения МГЕР, член Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц отметила, что памятные акции проводятся по всему Подмосковью, проводятся торжественные митинги, а также лекции по истории.

«Эта акция — символ нашего единства и возможность еще раз почтить память ушедших героев. Это повод рассказать подрастающему поколению о том, какой подвиг совершили наши прадедушки и прабабушки, какой ценой досталась Победа. Мужество и самоотверженность советского народа не должны быть забыты», – заключила Алумянц.

В 1941 году, 22 июня, началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов граждан СССР. Она завершилась 9 мая 1945 года.
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#память
#день памяти и скорби
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Губернатор Подмосковья Воробьёв возложил цветы к памятнику в Наро-Фоминске
22 июня 2024, 11:28

Фото: Александра Степанова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв возложил цветы к памятнику «Слава героев-танкистов» в Наро-Фоминске. В церемонии приняли участие военнослужащие мотострелкового Ямпольского полка Кантемировской дивизии и выпускники наро-фоминской школы № 4.
Для города воинской славы это особо почитаемое место. В народе памятник еще называют «Три танка». Здесь установлены боевые машины ИС-3М, Т-34-85 и ИСУ-152, защищавшие своё отечество.

Фото: Александра Степанова

«Знаете, почему полк называется Ямпольский? Потому что наши бойцы во время Великой Отечественной войны освобождали населенный пункт Ямполь. И сейчас они воют практически в тех же местах», — сказал командир дивизии, гвардии полковник Дмитрий Боглай.

Кроме военнослужащих Кантемировской дивизии, в церемонии возложения цветов участвовали также выпускники Наро-Фоминской среднеобразовательной школы № 4. Это ближайшее учебное заведение к Кантемировской дивизии, там учится много ребят, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции.

Фото: Александра Степанова

«Вас очень хвалит командир, глава городского округа — говорят, вы самые активные, патриоты, да ещё и отличники, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в общении с подростками. — Вы только что закончили школу, хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших ребят, которые успешно прошли испытания ЕГЭ. Надеюсь, что все планы, которые вы наметили, удастся реализовать. Нет никаких препятствий, когда есть желание».

Фото: Александра Степанова

В средней школе № 4 углублённое изучение отдельных предметов. Сейчас её посещают почти 1,4 тысячи детей. В 2021 году на базе школы открыт Казачий класс имени Александра Невского. А в 2023-м здесь появилась «Парта Героя», за которой когда-то сидел Виктор Кузьмин. Это был простой парень из шахтёрской семьи, ставший гордостью ВДВ — он отдал жизнь, защищая страну в ходе СВО. На фасаде школы установлена памятная доска, посвященная ему.

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Минобороны РФ запустило проект о первых днях Великой Отечественной войны
22 июня 2024, 01:05

Фото: iStock/Anastasia Shostko

Минобороны РФ запустило мультимедийный проект ​« Тот самый ​длинный день в году», сообщается на сайте ведомства.
Созданный на основе рассекреченных документов из фондов центрального архива военного ведомства, проект был разработан в рамках 83-й годовщины нападения Третьего Рейха на Советский Союз. Примечательно, что материалы, обобщающие первоначальный опыт Генерального штаба в войне 1953 года, были впервые представлены общественности.

Кроме того, были опубликованы воспоминания советских командиров о первых днях Великой Отечественной войны.

Проект также предусматривает доказательство фактов массового героизма солдат и командиров Красной Армии.

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#ссср
#великая отечественная война
#память
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22 июня — что было в этот день, какой сегодня праздник
22 июня 2024, 00:00

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

В России 22 июня отмечают День памяти и скорби. Продолжительность этого дня максимальна, а ночи — минимальна. После 22 июня дни начинают постепенно уменьшаться.

Какие еще праздники приходятся на этот день расскажет редакция «Радио 1».

День памяти и скорби

В России День памяти и скорби отмечают 22 июня. Рано утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни около 26, 6 млн советских граждан. Советскому народу пришлось стоять насмерть. Невозможно сопоставить ущерб, который понесла наша страна, с чем-то другим. 22 июня по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

Троицкая родительская суббота

Это день поминовения усопших накануне праздника Святой Троицы. В 2024 году она выпадает на 22 июня. На Троицкую родительскую субботу в храмах проводятся литургия и панихида. В этот день принято молиться за усопших, посещать кладбище и Божественную литургию в храме, подавать милостыню, устраивать тихую домашнюю поминальную трапезу и вспоминать усопших родственников. В Троицкую родительскую субботу нельзя грустить, злоупотреблять алкоголем, устраивать пышные застолья, гадать, сквернословить, проявлять агрессию, ссориться и врать.

Кириллов день

Предки связывали с этой датой очень много строгих запретов и примет. Сейчас многие из них могут показаться странными, но на Руси люди верили, что соблюдение этих неписаных правил помогает им привлекать богатство, а также сохранять мир в семье. В этот день наши праотцы старались не выходить из дома в черной одежде. Считалось, что из-за этого с ними может случиться беда. Нельзя долго смотреть в зеркало. Сущности, которые находятся с той стороны, могут похитить вашу красоту. Нельзя делиться своими планами и хвалиться успехами. Будьте терпеливы и вежливы, если не хотите нажить себе врагов. День можно провести на свежем воздухе, сходить в гости, заняться рукоделием или освоить новое хобби.

Праздник Мят-Сели в Ингушетии

Мят-Сели в Ингушетии отмечается 22 июня. Этот праздник связан с днем летнего солнцестояния, который отмечали на Мят-Лоам (Мят-Сели) — Столовой горе с танцами и народными гуляниями. Каждый год молодежь в этот день поднимается на Столовую гору с массовыми гуляниями с угощениями, танцами, фольклорно-этнографическими постановками. Проводится конкурс посвящения в джигиты и горянки, по итогам конкурса выбирается лучшая пара, победителям вручаются ценные призы.

22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты
22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты

День шоколадного эклера

Весь мир 22 июня отмечает самый сладкий праздник на планете — День шоколадного эклера. В России эклеры сохранили традиционное название, а в Испании эти пирожные называются «пепито». Самый верный способ отметить День шоколадного эклера — это насладиться сладким деликатесом.

День луковых колец

В Америке 22 июня празднуют День луковых колец. Признан он был в 2014 году национальной луковой ассоциацией.

Праздник лоботрясов

Необычный праздник отмечают в России и за рубежом — День лоботряса. Известно о нем очень мало. Нерабочим днём, если не выпадает на выходной, не является. Скорее всего, был придуман лоботрясом, чтобы иметь официальный повод бездельничать.

День Радлера

День самого популярного пивного коктейля Европы. С баварского диалекта немецкого языка слово «Radler» переводится на русский, как «Велосипедист». В 1922 году владелец загородного ресторана Франц Куглер оборудовал велосипедную дорожку из Мюнхена прямиком к дверям питейного заведения «Kugler Alm». В день открытия он пообещал приветственную кружку пива каждому гостю, приехавшему в ресторан на велосипеде. Его план удался. Поток посетителей с велосипедами превысил 13000 человек. Владелец понял, что запасов пива не хватит и решил угощать гостей коктейлем Radlermass. Рецепт был очень прост: 50% светлого пива и 50% лимонада. Коктейль обрел популярность во всей Европе.

Родились в этот день

Отар Кушанашвили (1970) — грузинский и российский музыкальный журналист, музыкальный критик и телеведущий.

Владимир Шахрин (1959) — советский и российский рок-музыкант, создатель и лидер группы «Чайф».

Светлана Крючкова (1950) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.

Мерил Стрип (1949) — американская актриса кино, театра и телевидения, общественный деятель.

Наталья Варлей (1947) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

Михаил Залиханов (1939) — российский эколог, ученый, академик, политический и общественный деятель.

Вадим Тонков (1932) — советский и российский эстрадный актер, актер театра и кино.

Конрад Цузе (1910) — немецкий инженер, пионер компьютеростроения.

Билли Уайлдер (1906) — американский кинорежиссер и сценарист.

Джон Диллинджер (1903) — американский преступник, самый знаменитый грабитель банков.

Эрих Мария Ремарк (1898) — немецкий писатель.

Бюльбюль (1897) — азербайджанский оперный певец-тенор, Народный артист СССР.

Алексей Бутовский (1838) — генерал Русской императорской армии, спортивный функционер, один из учредителей и член МОК.

Вильгельм фон Гумбольдт (1767) — немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат.

Умерли в этот день

Любовь Баранова (Козырева) (2015) — советская лыжница, олимпийская чемпионка.

Наталья Бехтерева (2008) — советский и российский нейрофизиолог, академик.

Федор Углов (2008) — советский и российский хирург, академик, общественный деятель.

Василь Быков (2003) — советский белорусский писатель, общественный деятель, автор книг о Великой Отечественной войне.

Чанг Че (2002) — китайский сценарист и режиссер.

Леонид Дербенев (1995) — советский поэт-песенник.

Илья Франк (1990) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

Никколо Макиавелли (1527) — итальянский философ и политик эпохи Возрождения.

Именины

Александр, Алексей, Иван, Кирилл, Марианна, Мария, Марфа, Рафаил, Фекла.

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#праздник
#праздники
#великая отечественная день памяти и скорби
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60 тысяч ребят из подмосковных пришкольных лагерей отметили День памяти и скорби
21 июня 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 60 тысяч детей из пришкольных лагерей Подмосковья приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Школьникам напомнили, что 22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. Ребята послушали историческую аудиозапись объявления о начале войны, посмотрели видеоролики о детях блокадного Ленинграда и главных событиях войны. Им также предложили сделать поделки – Вечные огни из бумаги», – говорится в сообщении.
В школах была объявлена минута молчания под звук метронома, прошло возложение цветов к памятникам жертвам Великой Отечественной войны.

В ведомстве добавили, что патриотические мероприятия проходили всю неделю. Программа включала посещение краеведческих и исторический муниципальных музеев, экскурсии на места боевой славы.

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#день памяти и скорби
#22 июня
#великая отечественная война
#история
#дети
#школьники
#подмосковье
#московская область
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Новая котельная в Клину обеспечит теплом более 20 тысяч жителей
21 июня 2024, 22:44

Фото: телеграм-канал Евгения Хромушина

В городском округе Клин ввели в эксплуатацию новую котельную, сообщил вице-губернатор – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин. Её построили по концессии с компанией «Газпром теплоэнерго МО».
«Котельная надёжно обеспечит теплом и горячей водой 64 многоквартирных дома, где проживают более 20 тысяч человек, а также школу, детсад и детскую поликлинику. Оборудование котельной российское. Оно имеет серьёзный резерв», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.
По его словам, всего по концессии с «Газпром теплоэнерго МО» планируется модернизировать в городском округе 47 котельных и построить пять новых, которые заместят работу ТЭЦ. По итогам года будут завершены работы на 21 котельной, заключил вице-губернатор.

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#подмосковье
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Выпускник лицея «Протвино» достиг высшего результата на ЕГЭ по математике
21 июня 2024, 22:28

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Выпускник лицея «Протвино» Альберт Гороховский принёс наукограду Серпухов высший результат ЕГЭ по математике. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Никитенко. Альберт – ученик физико-математического класса. Он увлекается математикой, физикой и информатикой.
«Протвинец прошел процедуру апелляции и доказал, что его знания предмета – на самом высоком уровне. Результаты о другим предметам тоже впечатляют: по физике – 94 балла, по информатике – 90. Альберт собирается поступать в МФТИ, планирует стать программистом», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что за ученика переживала его педагог Елена Александровна Рыбакова.

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#образование
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Пять подмосковных городов вошли в топ федерального индекса «IQ городов»
21 июня 2024, 22:10

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Пять городов Московской области вошли в число лидеров премии Индекса «IQ городов», сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства региона. Дубна, Ивантеевка, Реутов, Химки и Электросталь отличились в категориях «административные центры» и «крупные города».
Итоги расчёта Индекса цифровизации городского хозяйства за 2023 год представили в Перми на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город – Строим вместе».
«Подмосковные города шестой год подряд включают в число лидеров по показателю индекса IQ. В этом году второй раз определили IQ-индекс регионов. Московская область вошла в топ-10 по этому показателю. Проект «Умный город» помогает формировать систему эффективного управления городским хозяйством, создавать безопасные и комфортные условия для жителей. Подмосковные города активно участвуют в этом проекте», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
Индекс «IQ городов» был разработан Минстроем России в 2019 году вместе с МГУ им. Ломоносова. Он включает множество показателей, среди которых – цифровизация таких областей, как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, безопасность, медицина и многое другое.

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