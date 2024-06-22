Члены семьи британских миллиардеров получили сроки за эксплуатацию прислуги

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Суд Женевы приговорил четырёх членов одной из богатейших семей Великобритании к реальным тюремным срокам. Их обвинили и осудили за эксплуатацию слуг из Индии, которых они привозили в обход швейцарских законов.
При этом, как отмечает британское издание The Telegraph, подсудимые были оправданы по более серьёзному обвинению в торговле людьми. Общее состояние главы международного конгломерата Hinduja Group 84-летнего Гопичанда Хиндуя и его родных эксперты The Times оценили в 37,2 миллиарда фунтов стерлингов (примерно 57,1 миллиарда долларов). Женеве были осуждены его брат Пракаш Хиндуя, его жена, а также их сын Аджай с женой. Все они получили по четыре года тюрьмы.
Выяснилось, что для обслуживания членов семьи на их вилле неподалёку от Женевского озера из Индии привозили негармотных работников, помощников по дому, нянь и поваров. У них отбирали паспорта, не выпускали за территорию виллы и заставляли трудиться по 18 часов в день. При этом им платили около 10% от минимального размера заработной платы, предусмотренного швейцарским законодательством. Избежать наказания за торговлю людьми подсудимым помогло только то, что их слуги при найме в целом понимали, что их ждёт.
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