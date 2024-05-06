Миллиардер из Казахстана купил английский футбольный клуб

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Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб, сообщает Би-би-си.
Михаил Ломтадзе стал владельцем футбольного клуба «Уиком Уондерерс» из третьего по силе английского дивизиона.
Отмечается, что компания Ломтадзе Blue Ocean Partners Ltd купила у американского предпринимателя Роба Кухига 90% акций клуба, выступавшего в Чемпионшипе. О сумме сделки информации нет.
Как заявил сам Ломтадзе, его цель — добиться долгосрочного успеха как на поле, так и за его пределами. При этом необходимо одновременно создавать финансово устойчивый клуб.
Он также подчеркнул, что футбольный мир развивается очень стремительно, поэтому его приоритетом будет «интеграция аналитики данных и технологий, чтобы поднять клуб на новый уровень».
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Отмечается, что компания Ломтадзе Blue Ocean Partners Ltd купила у американского предпринимателя Роба Кухига 90% акций клуба, выступавшего в Чемпионшипе. О сумме сделки информации нет.
Как заявил сам Ломтадзе, его цель — добиться долгосрочного успеха как на поле, так и за его пределами. При этом необходимо одновременно создавать финансово устойчивый клуб.
Он также подчеркнул, что футбольный мир развивается очень стремительно, поэтому его приоритетом будет «интеграция аналитики данных и технологий, чтобы поднять клуб на новый уровень».
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Алёна Самарева