Что будет с «Миром танков» в России: запретят ли игру после суда

03 июня 2025, 18:42

Суд признал владеющую «Миром танков» компанию «Леста Игры»* экстремистской

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Таганский суд Москвы признал деятельность игровой компании «Леста Игры»* экстремистской на территории РФ. «Леста Игры»* известна как разработчик и издатель локализованных версий популярных онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz.