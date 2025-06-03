Что будет с «Миром танков» в России: запретят ли игру после суда
Таганский суд Москвы признал деятельность игровой компании «Леста Игры»* экстремистской на территории РФ. «Леста Игры»* известна как разработчик и издатель локализованных версий популярных онлайн-игр «Мир Танков» (ранее World of Tanks) и «Мир Кораблей», а также мобильной версии Tanks Blitz.
После данного решения «Леста Игры»* включат в реестр экстремистских организаций Росфинмониторинга. Юридические лица компании будут конфискованы в доход государства, что означает потенциальный запрет на распространение всех игровых продуктов фирмы на российской территории.
В рамках судебного разбирательства Генеральная прокуратура РФ заявляла, что «Леста Игры»* связана с белорусской (теперь кипрской) компанией Wargaming, которая в 2022 году объявила об уходе с российского и белорусского рынков. Компания закрыла свой офис в Минске, после чего организовывала акции в поддержку ВСУ, имея при этом действующий офис в Украине.
Некоторое время назад представители «Леста Игры»* утверждали, что не нарушали законодательства РФ и Белоруссии, отмечая, что «бояться им нечего». Примечательно, что в апреле этого года активы российской компании уже были арестованы по иску прокуратуры.
*Признана экстремистской на территории РФ
Читайте также: