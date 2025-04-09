Школьников Подмосковья пригласили на конкурс по разработке приложений

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Учащиеся в возрасте о 14 до 17 лет могут принять участие в юниорской категории «марафона программистов» — конкурса по разработке мобильных приложений и веб-сервисов «Хантатон-2025», сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Конкурс для категории «Юниор» будет проводиться в онлайн-формате. Участники должны зарегистрироваться на официальном сайте марафона, сформировать команду и выбрать для разработки одно из представленных кейсовых заданий, а затем выполнить выбранное задание», — говорится в сообщении.Юниорская часть конкурса будет проходить с 18 по 26 апреля, регистрация для участников открыта на сайте мероприятия до 16 апреля.
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