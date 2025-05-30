Представители Подмосковья победили на международном турнире по робофутболу
Команда робофутболистов Долгопрудного STARKIT из МФТИ одержала победу на международных соревнованиях International RoboSport Competition 2025, сообщает пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на МФТИ.
«STARKIT занял первое место в номинации AndoSot — это футбол автономных роботов под управлением искусственного интеллекта», — говорится в сообщении.Об особенностях робота-победителя рассказала одна из его создательниц — программист лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Елизавета Гриненко.
«Наш новый робот — это усовершенствованная конструкция с руками. Мы встроили в него улучшенный динамик и камеру. Теперь робот видит, слышит и действует четче», — сказала Елизавета Гриненко.Соревнования International RoboSport Competition 2025 проводились на Тайване в рамках чемпионата FIRA-2025. В турнире принимали участие 300 команд, в которые вошли около 800 человек.