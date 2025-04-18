Исследование: в России ожидается эпоха гаджетов с расширенным функционалом ИИ

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Российский и мировой рынок максимально приблизились к эпохе гаджетов с расширенным функционалом ИИ, рост их популярности ожидается в ближайшие несколько лет. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков ВТБ. Отмечается, что сейчас технологиям искусственного интеллекта не хватает мощности, чтобы они могли повсеместно внедряться в различные устройства.
«Среди ключевых факторов, сдерживающих взрывной рост популярности ИИ-устройств — недостаточные ИИ-мощности, необходимые для реализации различных навыков устройств. Как только этот вызов будет преодолен, нас ждет расцвет искусственного интеллекта в максимально близких нам устройствах, а также новый виток развития промышленности», — приводит «Сiбдепо» один из выводов исследования.Вместе с тем аналитики московского ДИТ выяснили, что почти половина (41%) айтишников используют нейросети в своей работе, а еще 43% — планируют начать. Как сообщает АГН «Москва», чаще всего программисты применяют генеративный ИИ, алгоритмы синтеза и распознавания речи, а также обработки естественного языка.
«78% опрошенных считают, что применение искусственного интеллекта (ИИ) позволит автоматизировать рутинные процессы и освободить время для решения более сложных и значимых задач, 73% согласны, что технологии полезны для проверки результатов и помогут снизить количество ошибок, зависящих от человеческого фактора», — говорится в материале.Читайте также:
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Данил Пономарев