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Что делать, если взломали аккаунт в Telegram — советы экспертов

16 сентября 2024, 09:53
Фото: iStock/patpitchaya

Фото: iStock/patpitchaya

Оригинал
Многие пользователи сталкиваются с тем, что мошенники пытаются получить контроль над их аккаунтом в мессенджере Telegram. Инструкцию о том, как противостоять злоумышленникам, подготовили в управлении по киберпреступности ГУВД Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Если вы подозреваете, что вашей учётной записью пользуются мошенники, завершите все сеансы на неизвестных устройствах и установите новый облачный пароль», — говорится в сообщении.
Завершение сеанса на неизвестных устройствах



Для того, чтобы отключить неизвестные связанные устройства, нудно перейти в настройки и там выбрать пункт «Устройства». В разделе «Активные сеансы» будут отображены все устройства, с которых вошли в данную учётную запись. Нужно выбрать все неизвестные устройства и нажать на «Завершить сеанс».

Смена пароля

Замена пароля тоже проводится через раздел «Настройки», в котором нужно выбрать пункт «Конфиденциальность». Далее следует открыть вкладку «Облачный пароль» и установить новый пароль.

Вы не можете завершить начатый мошенником сеанс — что делать?

Если мошенник «хозяйничает» в вашем аккаунте уже несколько часов, есть вероятность, что вы не сможете завершить его сеанс. Тогда нужно удалить имеющийся аккаунт и создать новый на тот же номер. Отмечается, что моментально удалить аккаунт можно только в приложении для iOS.



Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по МО

Больше информации о защите от кибермошенников размещено по ссылке.

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#telegram
#мошенники
#мвд московской области
#советы
Школьники Московской области могут поучаствовать в новом «Уроке цифры»
16 сентября 2024, 10:05

Фото: istockphoto / gorodenkoff

С 23 сентября начинается первый в новом учебном году «Урок цифры», посвящённый теме «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На уроке школьники познакомятся с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Они изучат основные алгоритмы и правила создания промптов, а также попрактикуются, используя игровой тренажёр.

Также ученики узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом при решении различных задач в обучении, проектировании, творчестве и поиске информации и идей.

Урок разработан для учащихся 1–11 классов и включает видеолекцию, интерактивные задания-тренажёры и методические рекомендации.

Ученики могут самостоятельно участвовать в проекте до 13 октября 2024 года.

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#образование
#школьники
#ученики
#искусственный интеллект
#урок цифры
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В МФЦ Воскресенска жителям рассказали как избавиться от ненужных вещей
16 сентября 2024, 09:39

Фото: Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

Воскресенцы могут воспользоваться новым онлайн-сервисом по вывозу ненужных вещей, доступным на региональном портале государственных услуг, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Преимущество сервиса заключается в том, что заявка оформляется онлайн, а сам сервис позволяет вывозить разные предметы, начиная от старой мебели и техники и заканчивая автомобилем. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале государственных услуг. Во всех офисах нашего МФЦ можно воспользоваться компьютерами общего доступа, а специалисты центра подскажут как правильно оформить заявку», — рассказала директор МФЦ г. о. Воскресенск Эльвира Нигматулина.

При оформлении заявки нужно выбрать предмет для вывоза, указать адрес, подходящую дату и время, а также контактные данные. Крупногабаритные предметы из металла и технику можно вывезти бесплатно. Мебель, деревянные изделия и макулатуру придётся утилизировать за дополнительную плату.

Стоимость услуги можно узнать на странице сервиса «Вывоз ненужных вещей».

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#мингосуправления мо
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Детсадовцев из Электрогорска приняли в отряд Юных инспекторов движения
16 сентября 2024, 09:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Для воспитанников дошкольного отделения «Светлячок» при электрогорской школе №14 провели посвящение в отряд Юных инспекторов движения (ЮИД), сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
В ходе посвящения сотрудники ГАИ напомнили ребятам, как правильно и безопасно переходить проезжую часть, а также какие есть виды пешеходных переходов.

«Хочется пожелать ЮИДовцам не только знать правила дорожного движения, но и быть примером для всех учащихся в нашем городе! Уверены, что ребята не забудут нашу встречу и все наставления, которые им дали сегодня», — отметили сотрудники Госавтоинспекции округа.
Перед посвящение в Юные инспекторы движения дошколят проверили на знание правил дорожного движения. Все ребята справились с заданиями и произнесли клятву ЮИД.

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В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами
16 сентября 2024, 07:12

Фото: istockphoto/G0d4ather

Аферисты начали звонить под видом операторов связи и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Билайна».
По данным источника, такой случай произошел с одним из клиентов оператора связи. Сообщается, что мошенники позвонили ему и предложили мобильный тариф с 50 % скидкой. По их словам, каждые два месяца он должен был автоматически продлеваться.

Клиент продолжил общение с аферистами в Telegram. Он перевел им деньги за два месяца для «гарантии подключения», но тариф так и не был подключен. Через два месяца жертва попыталась связаться с «представителем» в Telegram, но чат с ним был удален.

В компании порекомендовали, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно быть бдительными и не доверять незнакомым людям, а также не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали, что с июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#тариф
#компании
#telegram
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Слепакова* признали иноагентом за песни про президента и российских военных
ТАСС: Слепакова* признали иноагентом за песни про президента и военных ВС РФ
16 сентября 2024, 06:27

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Одним из оснований для включения поэта и певца Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов стала публикация его песен в социальных сетях. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В документах агентства приводится видео, на котором Слепаков* исполняет песню о «намерении президента РФ применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России» и песню, «высмеивающую» гибель «российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в период CВО».

Министерство юстиции РФ внесло Слепакова* в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Министерство обвинило певца в получении иностранной поддержки, выступлении против специальной военной операции на Украине и негативных высказываниях в адрес российских граждан.

Недавно Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в удовлетворении его просьбы о снятии статуса иностранного агента. До этого его апелляция была отклонена.

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Россиянам рассказали о замедлении роста зарплат
«Известия»: в 2025 года рост заработной платы в России замедлится до 9 процентов
16 сентября 2024, 03:10

Фото: istock/Oleg Elkov

В 2025 году рост зарплат в России замедлится вдвое – до 9 %. Об этом рассказали аналитики Центробанка, сообщили «Известия».
По данным Центробанка, гонка зарплат в России, в которой с 2008 года зафиксирован рост зарплат на 16 %, постепенно завершается. Основной причиной роста зарплат является нехватка персонала, вынуждающая компании предлагать более высокие зарплаты соискателям или оттягивать квалифицированных сотрудников.

Аналитики предполагают, что замедление роста связано с тем, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частным компаниям все труднее конкурировать с государственным сектором за специалистов.

«Резервы роста зарплат не бесконечны – регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне», – сообщила Марина Лопатина из Президентской академии.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии экономики народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Виктор Ляшок сообщил, что зарплаты преподавателей федеральных вузов, сотрудников медицинских учреждений и ряда других чиновников вырастут на 5,1% с 1 октября 2024 года.

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#зарплата
#центробанк
#экономика
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Домнин день 16 сентября: Зачем в этот день выбрасывать хлам и почему нельзя смотреть в зеркало
День святых Домны и Василисы Никомидийских празднуют верующие 16 сентября
16 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ Taras Grebinets

В церковном календаре 16 сентября чтят День памяти святых мучениц Домны и Василисы Никомидийских. Они считаются покровительницами женщин и матерей, а также защитницами домашнего очага.
О традициях и приметах в день Домны Никомидийской читайте в материале «Радио 1».

Домна Никомидийская — история

Святая мученица Домна жила в начале III веков в Никодимии – это современная Турция. Изначально она была языческой жрицей, но после прочтения рукописей богословов сбежала из дворца, надела мужскую одежду и читала проповеди для христиан. За это император Максимиан казнил бывшую жрицу.

В народе 16 сентября прозвали Домнин день или Домна Домовница. Этот день было принято посвящать домашним делам. Предки наводили чистоту, украшали интерьер дома, готовили еду на зиму.

Что можно делать 16 сентября

Предки считали обязательным выбросить из дома старые вещи, пришедшие в негодность предметы и прочий хлам. Считалось, что освободившееся место привлечет достаток.
Фото: istockphoto/nensuria

В этот день на Руси над входом в дом вешали подкову для удачи во всех делах. Если во время уборки в доме повезло найти монеты, их обязательно прятали в карманы зимней одежды, чтобы весь год водились деньги.

Женщины молились святой о защите, здоровье и красоте. Незамужние девушки просили об удачной встрече с суженым, замужние – о добрых отношениях с супругом.

Что нельзя делать 16 сентября

Домнин день связывали с осенним увяданием природы. Чтобы красота не увяла, женщины в этот день старались не смотреть подолгу в зеркало, а также в свое отражение в воде. Чтобы сохранить красоту, девушкам запрещалось надевать старую или грязную одежду.

Незамужним девушкам не рекомендовали проводить этот день в одиночестве. Предки считали, что так барышня долгие годы просидит в девках, а после неудачно выйдет замуж.

Нельзя готовить в плохом настроении – предки верили, что дурные мысли перейдут к тому, кто съест такое блюдо.
Фото: istockphoto/ Motortion

Праздник памяти мученицы Домны Никомидийской – это возможность посвятить время себе и дому, наладить отношения в семье. Связанные с этим днем традиции, помогают сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.

Приметы и поверья на 16 сентября

На Домнин день существует множество народных примет, которые помогают предсказать погоду и урожай, а также подготовиться к зиме:
  • если 16 сентября идет дождь, зима будет теплой и снежной;
  • утренний туман предвещает хороший урожай на следующий год;
  • теплый день предвещал позднюю весну на следующий год;
  • если в этот день много насекомых, то осень будет дождливой.

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Акробат Red Bull перешел из Азии в Европу по натянутому канату через пролив Босфор в Стамбуле
Эстонский акробат первым перешел из Азии в Европу по канату через Босфор
15 сентября 2024, 23:06

Фото: istockphoto/happyphoton

Эстонский акробат Яан Руз пересек пролив Босфор по натянутому канату из Азии в Европу. Спортсмен Red Bull стал первым человеком в мире, что перешел таким способом из одной части света в другую. О трюке рассказала газета Hürriyet.
«Яан Руз перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату в Стамбуле», – сообщили СМИ.

Свидетелями события стали жители Стамбула, на глазах у которых канатоходец чел через пролив, ширина которого более 700 метров.

Босфорский пролив соединяет Мраморное и Черное море. Включая пролив Дарданеллы, в этой части земли сходятся три моря, включая Средиземное.



Спортсмен Ян Руз известные многими опасными трюками с канатом, включая переход между небоскребами в Сараево, о чем сообщает компания Red Bull. Также Руз поставил мировой рекорд, пройдя по километровому канату.

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#спортсмен
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Гендиректор Ford предсказал крах автоопрома США из-за китайских машин
Глава Ford Фарли: Китай может полностью уничтожить автопром США
15 сентября 2024, 20:45

Фото: istockphoto/xieyuliang

Китайский автопром агрессивно расширяется на зарубежных рынка, что угрожает автомобильной промышленности США. Об этом заявил гендиректор Ford Джим Фарли по итогам данных о продажах BYD, который обошел Тесла.
По словам гендиректора крупнейшего автогиганта, конкуренцию уже подрывают производители электромобилей в КНР.
«Китайские автопроизводители движутся со скоростью света и это представляет для США экзистенциальную угрозу», – цитирует Джима Фарли The Wall Street Journal.

Фарли отметил, что китайцы используют в машинах искусственный интеллект и другие технологии, которые недоступны автопроизводителям в США.

По оценке издания, китайские авто вытесняют конкурентов за счет сочетания низких цен и высоких технологий.

Ранее автоэксперты объяснили, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны, которые оказались не готовы к стремительному развитию авторынка КНР.

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