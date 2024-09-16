Что делать, если взломали аккаунт в Telegram — советы экспертов

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Многие пользователи сталкиваются с тем, что мошенники пытаются получить контроль над их аккаунтом в мессенджере Telegram. Инструкцию о том, как противостоять злоумышленникам, подготовили в управлении по киберпреступности ГУВД Московской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Если вы подозреваете, что вашей учётной записью пользуются мошенники, завершите все сеансы на неизвестных устройствах и установите новый облачный пароль», — говорится в сообщении.Завершение сеанса на неизвестных устройствах
Для того, чтобы отключить неизвестные связанные устройства, нудно перейти в настройки и там выбрать пункт «Устройства». В разделе «Активные сеансы» будут отображены все устройства, с которых вошли в данную учётную запись. Нужно выбрать все неизвестные устройства и нажать на «Завершить сеанс».
Смена пароля
Замена пароля тоже проводится через раздел «Настройки», в котором нужно выбрать пункт «Конфиденциальность». Далее следует открыть вкладку «Облачный пароль» и установить новый пароль.
Вы не можете завершить начатый мошенником сеанс — что делать?
Если мошенник «хозяйничает» в вашем аккаунте уже несколько часов, есть вероятность, что вы не сможете завершить его сеанс. Тогда нужно удалить имеющийся аккаунт и создать новый на тот же номер. Отмечается, что моментально удалить аккаунт можно только в приложении для iOS.
Фото предоставлены пресс-службой ГУ МВД по МО
Больше информации о защите от кибермошенников размещено по ссылке.
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