В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с приложениями для здоровья

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Мошенники стали использовать фальшивые мобильные приложения для обмана россиян. С их помощью они запрашивают доступ к конфиденциальным данным и банковским счетам якобы для приобретения премиум-функций.
Об этом рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, аферисты пользуются тем, что такие приложения сейчас достаточно популярны, и это стало ещё одной угрозой. Злоумышленники создают поддельные сервисы, которые якобы помогают следить за здоровьем или, например, поддерживать правильный режим питания.
Затем через эти приложения мошенники могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, например, к истории обращений в медицинские учреждения или даже доступ к банковским картам, продолжил парламентарий. Это делается под предлогом покупки премиум-доступа к услугам сервиса, пояснил депутат. На самом деле люди просто лишаются своих денег, заключил Немкин.
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