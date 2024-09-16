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В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

16 сентября 2024, 07:12
Фото: istockphoto/G0d4ather

Фото: istockphoto/G0d4ather

Аферисты начали звонить под видом операторов связи и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Билайна».
По данным источника, такой случай произошел с одним из клиентов оператора связи. Сообщается, что мошенники позвонили ему и предложили мобильный тариф с 50 % скидкой. По их словам, каждые два месяца он должен был автоматически продлеваться.

Клиент продолжил общение с аферистами в Telegram. Он перевел им деньги за два месяца для «гарантии подключения», но тариф так и не был подключен. Через два месяца жертва попыталась связаться с «представителем» в Telegram, но чат с ним был удален.



В компании порекомендовали, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно быть бдительными и не доверять незнакомым людям, а также не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.

Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали, что с июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мошенники
#тариф
#компании
#telegram
Слепакова* признали иноагентом за песни про президента и российских военных
ТАСС: Слепакова* признали иноагентом за песни про президента и военных ВС РФ
16 сентября 2024, 06:27

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Одним из оснований для включения поэта и певца Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов стала публикация его песен в социальных сетях. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В документах агентства приводится видео, на котором Слепаков* исполняет песню о «намерении президента РФ применить оружие при угрозе суверенитету и территориальной целостности России» и песню, «высмеивающую» гибель «российских военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в период CВО».

Министерство юстиции РФ внесло Слепакова* в реестр иностранных агентов в апреле 2023 года. Министерство обвинило певца в получении иностранной поддержки, выступлении против специальной военной операции на Украине и негативных высказываниях в адрес российских граждан.

Недавно Слепаков* обжаловал в Верховном суде РФ отказ в удовлетворении его просьбы о снятии статуса иностранного агента. До этого его апелляция была отклонена.

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* признан иностранным агентом
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Россиянам рассказали о замедлении роста зарплат
«Известия»: в 2025 года рост заработной платы в России замедлится до 9 процентов
16 сентября 2024, 03:10

Фото: istock/Oleg Elkov

В 2025 году рост зарплат в России замедлится вдвое – до 9 %. Об этом рассказали аналитики Центробанка, сообщили «Известия».
По данным Центробанка, гонка зарплат в России, в которой с 2008 года зафиксирован рост зарплат на 16 %, постепенно завершается. Основной причиной роста зарплат является нехватка персонала, вынуждающая компании предлагать более высокие зарплаты соискателям или оттягивать квалифицированных сотрудников.

Аналитики предполагают, что замедление роста связано с тем, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания сотрудников. Кроме того, частным компаниям все труднее конкурировать с государственным сектором за специалистов.

«Резервы роста зарплат не бесконечны – регулярные повышения создают дополнительные издержки, тогда как прибыль может оставаться на том же уровне», – сообщила Марина Лопатина из Президентской академии.

Ранее ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования Российской академии экономики народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Виктор Ляшок сообщил, что зарплаты преподавателей федеральных вузов, сотрудников медицинских учреждений и ряда других чиновников вырастут на 5,1% с 1 октября 2024 года.

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#зарплата
#центробанк
#экономика
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Домнин день 16 сентября: Зачем в этот день выбрасывать хлам и почему нельзя смотреть в зеркало
День святых Домны и Василисы Никомидийских празднуют верующие 16 сентября
16 сентября 2024, 00:00

Фото: istockphoto/ Taras Grebinets

В церковном календаре 16 сентября чтят День памяти святых мучениц Домны и Василисы Никомидийских. Они считаются покровительницами женщин и матерей, а также защитницами домашнего очага.
О традициях и приметах в день Домны Никомидийской читайте в материале «Радио 1».

Домна Никомидийская — история

Святая мученица Домна жила в начале III веков в Никодимии – это современная Турция. Изначально она была языческой жрицей, но после прочтения рукописей богословов сбежала из дворца, надела мужскую одежду и читала проповеди для христиан. За это император Максимиан казнил бывшую жрицу.

В народе 16 сентября прозвали Домнин день или Домна Домовница. Этот день было принято посвящать домашним делам. Предки наводили чистоту, украшали интерьер дома, готовили еду на зиму.

Что можно делать 16 сентября

Предки считали обязательным выбросить из дома старые вещи, пришедшие в негодность предметы и прочий хлам. Считалось, что освободившееся место привлечет достаток.
Фото: istockphoto/nensuria

В этот день на Руси над входом в дом вешали подкову для удачи во всех делах. Если во время уборки в доме повезло найти монеты, их обязательно прятали в карманы зимней одежды, чтобы весь год водились деньги.

Женщины молились святой о защите, здоровье и красоте. Незамужние девушки просили об удачной встрече с суженым, замужние – о добрых отношениях с супругом.

Что нельзя делать 16 сентября

Домнин день связывали с осенним увяданием природы. Чтобы красота не увяла, женщины в этот день старались не смотреть подолгу в зеркало, а также в свое отражение в воде. Чтобы сохранить красоту, девушкам запрещалось надевать старую или грязную одежду.

Незамужним девушкам не рекомендовали проводить этот день в одиночестве. Предки считали, что так барышня долгие годы просидит в девках, а после неудачно выйдет замуж.

Нельзя готовить в плохом настроении – предки верили, что дурные мысли перейдут к тому, кто съест такое блюдо.
Фото: istockphoto/ Motortion

Праздник памяти мученицы Домны Никомидийской – это возможность посвятить время себе и дому, наладить отношения в семье. Связанные с этим днем традиции, помогают сохранить народные обычаи и передать их следующим поколениям.

Приметы и поверья на 16 сентября

На Домнин день существует множество народных примет, которые помогают предсказать погоду и урожай, а также подготовиться к зиме:
  • если 16 сентября идет дождь, зима будет теплой и снежной;
  • утренний туман предвещает хороший урожай на следующий год;
  • теплый день предвещал позднюю весну на следующий год;
  • если в этот день много насекомых, то осень будет дождливой.

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Акробат Red Bull перешел из Азии в Европу по натянутому канату через пролив Босфор в Стамбуле
Эстонский акробат первым перешел из Азии в Европу по канату через Босфор
15 сентября 2024, 23:06

Фото: istockphoto/happyphoton

Эстонский акробат Яан Руз пересек пролив Босфор по натянутому канату из Азии в Европу. Спортсмен Red Bull стал первым человеком в мире, что перешел таким способом из одной части света в другую. О трюке рассказала газета Hürriyet.
«Яан Руз перебрался из Азии в Европу, пройдя по натянутому канату в Стамбуле», – сообщили СМИ.

Свидетелями события стали жители Стамбула, на глазах у которых канатоходец чел через пролив, ширина которого более 700 метров.

Босфорский пролив соединяет Мраморное и Черное море. Включая пролив Дарданеллы, в этой части земли сходятся три моря, включая Средиземное.



Спортсмен Ян Руз известные многими опасными трюками с канатом, включая переход между небоскребами в Сараево, о чем сообщает компания Red Bull. Также Руз поставил мировой рекорд, пройдя по километровому канату.

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Гендиректор Ford предсказал крах автоопрома США из-за китайских машин
Глава Ford Фарли: Китай может полностью уничтожить автопром США
15 сентября 2024, 20:45

Фото: istockphoto/xieyuliang

Китайский автопром агрессивно расширяется на зарубежных рынка, что угрожает автомобильной промышленности США. Об этом заявил гендиректор Ford Джим Фарли по итогам данных о продажах BYD, который обошел Тесла.
По словам гендиректора крупнейшего автогиганта, конкуренцию уже подрывают производители электромобилей в КНР.
«Китайские автопроизводители движутся со скоростью света и это представляет для США экзистенциальную угрозу», – цитирует Джима Фарли The Wall Street Journal.

Фарли отметил, что китайцы используют в машинах искусственный интеллект и другие технологии, которые недоступны автопроизводителям в США.

По оценке издания, китайские авто вытесняют конкурентов за счет сочетания низких цен и высоких технологий.

Ранее автоэксперты объяснили, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны, которые оказались не готовы к стремительному развитию авторынка КНР.

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#технологии
#автопроизводители
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#китай
#экономика
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«Верное решение»: Черная кошка повернула назад перед кортежем Путина
Черная кошка не рискнула перебегать дорогу кортежу Путина и попала на видео
15 сентября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/joseh51camera

Черная кошка повернула обратно, не решившись перебегать дорогу кортежу президента России Владимира Путина, и попала на видео. Забавными кадрами поделился в Telegram-канале журналист ВГТРК «Россия» Павел Зарубин.
На кадрах видно, как животное бежит по своим делам, в какой-то момент выбегает перед президентским кортежем и останавливается посреди дороги. Пару секунду кошка размышляет, глядя на машину Путина, затем разворачивается и стремительно убегает в обратном направлении.

«Пожалуй, самый забавный кадр недели: кортеж Путина и черная кошка, которая приняла единственно верное решение», – написал Зарубин.

Так четвероногая, неожиданно для себя позабавила политиков и стала звездой интернета.


Кстати, из необычных подарков, которые дарили Владимиру Путину коллеги, есть и крупные представители семейства кошачьих. В 2008 году Путин, будучи премьер-министром, получил на день рождения двухмесячного уссурийского тигренка. Тигрицу Машу после передали геленджикскому парку.

В 2009 году президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил Путину двух переднеазиатских леопардов или кавказских барсов. Этих хищников отправили в сочинский питомник. А в 2011 году президент сам подарил японскому губернатору сибирского кота по кличке Мир.

Согласно средневековой примете, когда несчастных животных ассоциировали с нечистой силой, перебежавшая дорогу черная кошка сулила неудачу. Сейчас эти четвероногие – верные друзья человека, независимо от цвета. Считается даже, что кошки способны лечить от болезней, включая депрессию.

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#коты
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Глава г.о Щёлково Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в Чкаловском
15 сентября 2024, 13:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в микрорайоне Чкаловский. Он счёл необходимым убедиться в готовности объекта к новому отопительному сезону.
Техники и инженеры обновляют вакуумный деаэратор, устанавливают дополнительное оборудование химической водоподготовки, насосные и теплообменные установки. Меняются и износившиеся трансформаторы на подстанциях. Это позволит увеличить электрическую мощность, следовательно, повысить эффективность работы котельной.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

«Прошлой зимой в период продолжительных аномальных морозов здесь были жалобы на сниженную температуру в квартирах. Согласно инвестиционной программе, предусмотрели установку нового котла, что даст бóльшую мощность», — написал Андрей Булгаков в своем Телеграм-канале.
К котельной в Чкаловском подключены шесть центральных тепловых пунктов, которые доставляют тепловую энергию от центральной системы конечному потребителю. Там, где это необходимо, производится замена теплообменников на современные, обновляется насосное оборудование.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Всё это — очень важные преобразования, так как котельная работает на 126 объектов. Все работы планируется завершить к началу нового отопительного сезона.

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#служба
#щёлково
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Эксперты рассказали, почему китайские автомобили вытеснили западные концерны
Telegraph: Электромобили из Китая вытесняют западные бренды с мирового рынка
15 сентября 2024, 11:54

Фото: istockphoto/ zhuzhu

Новые китайские автомобили начали вытеснять с мирового рынка крупные западные бренды. Об этом сообщает таблоид Telegraph. Даже легендарные концерны не выдерживает конкуренцию с «китайцами», несмотря на заградительные санкции.
Западные концерны оказались не готовы к стремительному развитию китайского автопрома, из-за чего автогиганты начали нести убытки на китайском и мировом рынках. Непосредственно в России водители пересели на автомобили из Китая после ухода западных и японских авто. То же развитие событий прогнозируют и в других странах.

Китайский автопром длительное время не мог вытеснить «японцев» и «немцев» даже на собственном рынке в КНР – поворотный момент произошел в 2019 году.

Легендарные автогиганты проспали Китай

«Все изменилось за одну ночь, как по волшебству, когда с конвейера завода в Шанхае сошла первая Tesla», – сказал автоэксперт Майкл в эфире американского канала.

Именно это событие, по мнению экспертов, изменило отношение потребителей к электромобилям, а стимулировало китайских производителей. Еще повлияли не успевшие среагировать на событие западные бренды и ковидные ограничения из-за которых Китай не посещали сторонние менеджеры, и не отслеживали перемены. Когда ограничения сняли – местный автопром уже успел вытеснить конкурентов.

Сейчас западные автогиганты переживают не лучшие дни. В начале сентября о предстоящем закрытии заводов в Европе из-за снижения продаж впервые сообщил Volkswagen. Доход Toyota во втором квартале 2024 года упал на 73%. BMW готовится закрыть год с финансовыми потерями, а General Motors уже ушли в убыток. Заводы в КНР закрыли или сократили Ford, Honda, Hyundai и Mitsubishi.

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#заводы
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В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с приложениями для здоровья
15 сентября 2024, 10:11

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники стали использовать фальшивые мобильные приложения для обмана россиян. С их помощью они запрашивают доступ к конфиденциальным данным и банковским счетам якобы для приобретения премиум-функций.
Об этом рассказал РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, аферисты пользуются тем, что такие приложения сейчас достаточно популярны, и это стало ещё одной угрозой. Злоумышленники создают поддельные сервисы, которые якобы помогают следить за здоровьем или, например, поддерживать правильный режим питания.

Затем через эти приложения мошенники могут запрашивать доступ к конфиденциальным данным, например, к истории обращений в медицинские учреждения или даже доступ к банковским картам, продолжил парламентарий. Это делается под предлогом покупки премиум-доступа к услугам сервиса, пояснил депутат. На самом деле люди просто лишаются своих денег, заключил Немкин.

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