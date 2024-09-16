В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков проверил ход работ по дооснащению котельной в микрорайоне Чкаловский. Он счёл необходимым убедиться в готовности объекта к новому отопительному сезону.

Техники и инженеры обновляют вакуумный деаэратор, устанавливают дополнительное оборудование химической водоподготовки, насосные и теплообменные установки. Меняются и износившиеся трансформаторы на подстанциях. Это позволит увеличить электрическую мощность, следовательно, повысить эффективность работы котельной.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково



«Прошлой зимой в период продолжительных аномальных морозов здесь были жалобы на сниженную температуру в квартирах. Согласно инвестиционной программе, предусмотрели установку нового котла, что даст бóльшую мощность», — написал Андрей Булгаков в своем Телеграм-канале.

К котельной в Чкаловском подключены шесть центральных тепловых пунктов, которые доставляют тепловую энергию от центральной системы конечному потребителю. Там, где это необходимо, производится замена теплообменников на современные, обновляется насосное оборудование.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково



Всё это — очень важные преобразования, так как котельная работает на 126 объектов. Все работы планируется завершить к началу нового отопительного сезона.