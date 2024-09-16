В «Билайне» рассказали о новой схеме мошенничества с мобильными тарифами

Фото: istockphoto/G0d4ather
Аферисты начали звонить под видом операторов связи и предлагать мобильные тарифы со скидкой. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Билайна».
По данным источника, такой случай произошел с одним из клиентов оператора связи. Сообщается, что мошенники позвонили ему и предложили мобильный тариф с 50 % скидкой. По их словам, каждые два месяца он должен был автоматически продлеваться.
Клиент продолжил общение с аферистами в Telegram. Он перевел им деньги за два месяца для «гарантии подключения», но тариф так и не был подключен. Через два месяца жертва попыталась связаться с «представителем» в Telegram, но чат с ним был удален.
В компании порекомендовали, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно быть бдительными и не доверять незнакомым людям, а также не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.
Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали, что с июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Мошенники выманили у профессора МГУ почти шесть миллионов рублей
В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с приложениями для здоровья
Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества
Клиент продолжил общение с аферистами в Telegram. Он перевел им деньги за два месяца для «гарантии подключения», но тариф так и не был подключен. Через два месяца жертва попыталась связаться с «представителем» в Telegram, но чат с ним был удален.
В компании порекомендовали, что для того, чтобы избежать подобных ситуаций, нужно быть бдительными и не доверять незнакомым людям, а также не сообщать никому свои личные данные и не переводить деньги на неизвестные счета.
Ранее в пресс-службе ВТБ рассказали, что с июля по август 2024 года мошенники активно применяли три схемы с удалённым доступом, используя программы, замаскированные под приложения компаний или государственные порталы, а также фишинговые ссылки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Мошенники выманили у профессора МГУ почти шесть миллионов рублей
В Госдуме рассказали о новом способе мошенничества с приложениями для здоровья
Жителей Подмосковья предупредили о новых схемах телефонного мошенничества
Дарья Осипова