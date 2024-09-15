Мошенники выманили у профессора МГУ почти шесть миллионов рублей

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Очередной жертвой мошенников стал 86-летний доктор физико-математических наук, профессор МГУ Юрий Пирогов. Неизвестные выманили у него сбережения в размере 5,8 миллиона рублей.
Аферисты написали учёному в мессенджере от имени ректора вуза Виктора Садовничего, сообщает телеграм-канал Baza. Ему сообщили, что в бухгалтерии МГУ якобы проводят проверку некоторых сотрудников, которые некорректно распределяли средства. Затем Пирогову позвонил «сотрудник службы безопасности», сообщил, что его имя есть в некоем списке и попросил не разглашать информацию о проверке.
Далее была задействована старая схема. Профессора убедили, что из-за недобросовестных работников бухгалтерии средства на его счетах находятся под угрозой, а все деньги ему следует через курьеров перевести на безопасные счета. Учёный трижды встречался с неизвестным, который называл условленную фразу «Функция Бесселя», после чего Пирогов передавал ему деньги. Поняв, что его обманывают, мужчина обратился в полицию. Общий ущерб составил 5,8 миллиона рублей.
Правоохранители довольно быстро вычислили и задержали курьеров мошенников. Ими оказались двое 18-летних парней. Они работали на неизвестного куратора и знали, что совершают преступление. Один из них забирал деньги у потерпевшего, а второй, находясь неподалёку, контролировал процесс и информировал о происходящем куратора. На момент задержания денег у курьеров уже не было.
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Далее была задействована старая схема. Профессора убедили, что из-за недобросовестных работников бухгалтерии средства на его счетах находятся под угрозой, а все деньги ему следует через курьеров перевести на безопасные счета. Учёный трижды встречался с неизвестным, который называл условленную фразу «Функция Бесселя», после чего Пирогов передавал ему деньги. Поняв, что его обманывают, мужчина обратился в полицию. Общий ущерб составил 5,8 миллиона рублей.
Правоохранители довольно быстро вычислили и задержали курьеров мошенников. Ими оказались двое 18-летних парней. Они работали на неизвестного куратора и знали, что совершают преступление. Один из них забирал деньги у потерпевшего, а второй, находясь неподалёку, контролировал процесс и информировал о происходящем куратора. На момент задержания денег у курьеров уже не было.
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Александр Бойцов