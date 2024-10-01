Что делать, если взломали почту на gmail — советы экспертов

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Аккаунты почты на gmail.com нередко подвергаются кибератакам. Инструкцию о том, что надо делать при подозрении на взлом, составили специалисты по борьбе с киберпреступностью подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Порядок действий при подозрении на взлом почты на gmail.com таков: завершение всех сеансов на неизвестных устройствах, смена пароля и установка двухфакторной аутентификации. Сделать это можно как в web-версии почты, так и в мобильном приложении», — говорится в сообщении.1. Завершаем сеансы на неизвестных устройствах, так как именно с них идёт кибератака.
Фото: ГУ МВД по МО
2. Меняем пароль — для этого нужно будет сначала ввести действующий пароль, убедитесь, что вы его помните.
Фото: ГУ МВД по МО
3. Устанавливаем двухфакторную аутентификацию: подтверждение доступа в почту будет приходить на телефон.
Фото: ГУ МВД по МО
Больше информации о кибербезопасности размещено по ссылке.
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