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Эксперт Бийчук рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

01 октября 2024, 07:09
Фото: istock/Timofey Zadvornov

Фото: istock/Timofey Zadvornov

Телефонные мошенники активно используют новые схемы, чтобы обмануть пенсионеров, представляясь сотрудниками энергосбытовых компаний или Пенсионного фонда, сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
По его словам, одной из наиболее распространенных уловок является звонок якобы от энергокомпаний с предложением о замене электросчетчика. В ходе разговора мошенники просят пожилых людей сообщить код, который приходит на их телефон, объясняя, что это необходимо для регистрации в электронной очереди. На самом деле, этот код дает злоумышленникам доступ к личным данным жертвы.

Другая схема – звонки от якобы сотрудников Пенсионного фонда с просьбой подтвердить данные для перерасчета пенсии или получения надбавки. Мошенники убеждают пенсионеров перевести деньги на «единый счет» и передать код из СМС для завершения операции.



Эксперт отметил, что пенсионеры являются самой уязвимой категорией для мошенников, которые пользуются их доверием и недостаточной осведомленностью о современных методах защиты. Бийчук посоветовал быть осторожными, не сообщать личные данные по телефону и всегда проверять информацию напрямую через официальные каналы.

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Стали известны самые дефицитные профессии в России
Дворники, токари и врачи стали самыми дефицитными профессиями в России
01 октября 2024, 07:17

Фото: istock/littlehenrabi

Самыми дефицитными профессиями в России стали врачи, токари, дворники, шлифовщики, фрезеровщики, повара, продавцы-консультанты. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Headhunter.
Сообщается, что согласно данным Росстата, безработица в Российской Федерации в июле сохранилась на рекордно низком уровне в 2,4 процента.

По данным Headhunter, индекс активных резюме на одну вакансию для должности дворника составляет 0,9. Медианная зарплата в этой профессии равна 31,1 тысячи рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 24 процента. Для токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков индекс активных резюме на одну вакансию равен 1. Медианная зарплата в этих профессиях достигает 140,8 тысяч рублей, а прирост зарплаты по сравнению с 2023 годом составил 32 процента.

Согласно данным сервиса, уровень дефицита кадров среди врачей, поваров, пекарей и кондитеров, а также продавцов-консультантов одинаковый — индекс активных резюме на одну вакансию составляет 1,2. Медианная зарплата врача составляет 85,2 тысячи рублей с приростом в 21 процент. У поваров медианная зарплата выросла на 16 процентов и достигла 55,6 тысячи рублей, а у продавцов-консультантов она увеличилась на 23 процентов, составив 48,3 тысячи рублей.

В списке профессий с наибольшим дефицитом также находятся администраторы магазина с медианной зарплатой 53 тысячи рублей, автослесари и автомеханики с зарплатой 99,8 тысяч рублей, фармацевты-провизоры с 60,2 тысячи рублей, слесари и сантехники с 71,1 тысячи рублей, агенты по недвижимости с зарплатой 146,9 тысячи рублей и мерчандайзеры с 43,5 тысячи рублей.

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#зарплата
#безработица
#индекс
#зарплаты
#профессии
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Госдума: россиян ожидает шестидневная рабочая неделя
01 октября 2024, 06:51

Фото: istock/fizkes

В конце октября россияне будут работать шесть дней подряд. Рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября включительно.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Указанная шестидневная рабочая неделя связана с переносом выходного дня 30 апреля. Таким образом, суббота, 2 ноября, станет рабочей, однако этот день будет сокращенным. После завершения шестидневной недели россиян ждут два выходных в связи с празднованием Дня народного единства — 3 и 4 ноября.

Также отмечается, что новогодние каникулы в 2025 году продлятся 11 дней, с 29 декабря по 8 января, а в мае россиянам предстоит восемь нерабочих дней.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами. По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

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#4 ноября
#каникулы
#неделя
#рабочая неделя
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Боткинская больница получила двухуровневую парковку
Министр Гаман: Боткинская больница получила современный двухуровневый паркинг
01 октября 2024, 05:25

Фото: istock/dies-irae

Московский многопрофильный научно-клинический центр (ММНКЦ) имени Боткина обзавелся новым двухуровневым подземным гаражом. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.
«Боткинская больница получила в оперативное управление четырехэтажное здание площадью более 22 тысяч кв. м с современным паркингом, который значительно повысит транспортную доступность центра для пациентов и посетителей», — заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского
имущества Максим Гаман.
Объект передан в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)», направленной на улучшение инфраструктуры медицинских учреждений столицы.

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал, что пешеходы в большинстве случаев остаются безнаказанными или отделываются небольшими штрафами за нарушение правил дорожного движения в силу того, что следить за каждым из них и выписывать им штрафы для сотрудников ГАИ невозможно.

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#здравоохранение
#больница
#развитие
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Новые высокотехнологичные предприятия начали работу в промпарке «Бутово»
01 октября 2024, 05:00

Фото: istock/Pete_Flyer

В промышленном парке «Бутово» запущены шесть новых высокотехнологичных предприятий, специализирующихся на производстве профессиональной уходовой косметики, товаров из прессованного картона, ИТ-оборудования, систем увлажнения и кондиционирования воздуха, а также рентгеноборудования.
Об этом сообщил министр правительства Москвы и глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

«Промпарк «Бутово», площадью более 59 тысяч кв. м., был введен в эксплуатацию в прошлом году и уже сейчас включает предприятия, выпускающие продукцию для высокотехнологичных отраслей и промышленного домостроения», — отметил Гарбузов.
Он добавил, что благодаря новым предприятиям более 1,8 тысячи жителей Юго-Западного административного округа смогут найти работу недалеко от дома. Промышленный парк был специально разработан для обеспечения удобных условий для ведения бизнеса производственными компаниями.

Управляющий партнер девелопера Александр Манунин также подчеркнул, что парк создан для максимального удобства и эффективности работы промышленных предприятий.

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#парк
#предприятия
#москва
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Эксперт по безопасности Хуранов назвал необходимые действия перед зимой на даче
Эксперт по безопасности Хуранов рекомендовал перекрыть газ и воду на даче
30 сентября 2024, 22:34

Фото: iStock/Andrey Rykov

И. о. декана факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Алим Хуранов заявил, что для обеспечения сохранности дачи на зимний период необходимо полностью обесточить её, отключив электроснабжение и газ.
«Проверьте целостность и прочность крыши, чтобы внутренние помещения остались сухими и в доме не поселилась чёрная плесень. Обследуйте дом по периметру, залатайте все щели, уберитесь в комнатах и подвале, уберите съестные продукты, вымойте и откройте холодильник. Ковры пропылесосьте, на мягкую мебель наденьте чехлы. Это защитит дом от мышей, тараканов», — добавил в беседе с NEWS.ru Хуранов.

Ценные вещи и хозинвентарь специалист рекомендовал спрятать в помещениях, проверив все замки на надёжность.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков.

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#дом
#продукты
#мебель
#лето в зима
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Археологи обнаружили один из крупнейших кладов украшений и монет в Великом Новгороде
Один из крупнейших кладов украшений и монет обнаружили в Великом Новгороде
30 сентября 2024, 21:52

Фото: iStock/microgen

Археологи обнаружили в Великом Новгороде довольно крупный клад из серебряных украшений и монет, которые датируются последней четвертью X века, когда на Руси правил Владимир Креститель. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.
Директор ИА РАН академик Николай Макаров заявил, что археологами было найдено на так много крестов, которые точно датированы второй половиной X века. Эти же находки в Великом Новгороде являются камерными погребениями Псковского и Киевского некрополей и Плиснеска.

Эта находка позволила узнать, что христианские предметы появились в Новгороде ещё до официального принятия крещения Руси в 988 году.

Отмечается, что ценный клад был найден в Великом Новгороде во время раскопок перед строительством жилого года. Он стал всего лишь третьей подобной находкой, обнаруженной в городе за время изучения слоёв, относящихся к первым десятилетиям существования поселения.

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#археология
#великий новгород
#клад
#ран
#история
#россия
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Стало известно о снижении интереса россиян к маркетплейсам
Исследование: Россияне стали реже покупать на маркетплейсах
30 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/mesh cube

Исследование Банка Синара показало, что россияне сократили покупки на маркетплейсах этим летом.
«Летом количество покупок традиционно сокращается не только на маркетплейсах, но в целом на рынке. Главная причина – сезон отпусков: люди уезжают отдыхать, откладывают деньги на это, переносят крупные покупки на осень», – приводит Газета.ру объяснения директора по развитию розничного бизнеса банка Анны Волковой.

Ранее опрос «АльфаСтрахования» показал, что большинству россиян не хватает времени на сон. На втором месте в этом рейтинге время на чтение и саморазвитие, на третьем – на спорт. Также россияне хотели бы больше времени посвящать семье, домашним животным, друзьям и близким.

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#деньги
#опрос
#покупки
#россияне
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В Госдуме заявили, что решение не рожать детей не подпадает под закон о чайлдфри
Володин: пропаганда бездетности подпадёт под закон о чайлдфри, а не отказ рожать
30 сентября 2024, 21:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение женщины отказаться от рождения ребёнка не попадает под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
По его словам, в данном законе идёт речь о пропаганде идеологии отказа от рождения детей. При этом решение конкретной женщины отказаться от рождения ребёнка не является запретным.

Володин подчеркнул, что целью рассматриваемого в Госдуме законопроекта является пресечение любого деструктивного контента, который может оказать влияние не решение женщины о рождении детей.

Пропаганда бездетности является серьёзной проблемой, которая негативно сказывается на демографии страны. Сейчас такую идеологию активно продвигают США, и нельзя допустить её влияния на россиянок.

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#женщины
#володин
#дети
#демография
#россия
#госдума
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Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с апреля 2025
30 сентября 2024, 21:17

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Соцфонд предложил проиндексировать социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля 2025 года. Соответствующая инициатива отражена в проект бюджета СФР на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
«Индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению: с 1 апреля 2025 года — 14,75%», — указано в пояснительной записке к проекту.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на уровень инфляции могут быть проиндексированы и страховые пенсии. Ее показатель по прогнозам Минэкономразвития России на конец 2024 года составляет 7,3%. Отмечалось, что меры в области бюджетной и налоговой политики должны поспособствовать решению задач снижения бедности, сокращения неравенства в обществе и роста доходов семей в России.

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#пенсии
#меры
#индексация
#социальная поддержка
#социальная помощь
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