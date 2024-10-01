Эксперт Бийчук рассказал, как мошенники обманывают пенсионеров

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Телефонные мошенники активно используют новые схемы, чтобы обмануть пенсионеров, представляясь сотрудниками энергосбытовых компаний или Пенсионного фонда, сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.
По его словам, одной из наиболее распространенных уловок является звонок якобы от энергокомпаний с предложением о замене электросчетчика. В ходе разговора мошенники просят пожилых людей сообщить код, который приходит на их телефон, объясняя, что это необходимо для регистрации в электронной очереди. На самом деле, этот код дает злоумышленникам доступ к личным данным жертвы.
Другая схема – звонки от якобы сотрудников Пенсионного фонда с просьбой подтвердить данные для перерасчета пенсии или получения надбавки. Мошенники убеждают пенсионеров перевести деньги на «единый счет» и передать код из СМС для завершения операции.
Эксперт отметил, что пенсионеры являются самой уязвимой категорией для мошенников, которые пользуются их доверием и недостаточной осведомленностью о современных методах защиты. Бийчук посоветовал быть осторожными, не сообщать личные данные по телефону и всегда проверять информацию напрямую через официальные каналы.
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Другая схема – звонки от якобы сотрудников Пенсионного фонда с просьбой подтвердить данные для перерасчета пенсии или получения надбавки. Мошенники убеждают пенсионеров перевести деньги на «единый счет» и передать код из СМС для завершения операции.
Эксперт отметил, что пенсионеры являются самой уязвимой категорией для мошенников, которые пользуются их доверием и недостаточной осведомленностью о современных методах защиты. Бийчук посоветовал быть осторожными, не сообщать личные данные по телефону и всегда проверять информацию напрямую через официальные каналы.
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Елена Перлова