ВТБ рассказал о всплеске мошенничества через обновления приложений

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Специалисты ВТБ зафиксировали всплеск активности мошенников с использованием новой схемы. Аферисты используют для обмана граждан модель с обновлением мобильных приложений.
Как сообщили в пресс-службе банка, на такую схему в настоящее время приходится каждый десятый звонок от мошенников по телефону или в мессенджерах. Специалисты ВТБ рассказали, что злоумышленники звонят потенциальной жертве и убеждают собеседника установить «правильную версию» мобильного банковского приложения, уверяя, что предыдущая устарела. Для вящего эффекта жулики настаивают на срочном обновлении, уверяя, что в противном случае банк заблокирует счета и карты клиента.
Затем жертве приходит ссылка якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. Одновременно мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а гражданину на телефон приходит код, который аверисты считывают с экрана телефона и используют для вывода денег.
Специалисты Службы безопасности ВТБ настоятельно рекомендуют клиентам в случае подобного развития событий немедленно прекратить разговор и обратиться в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств.
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Затем жертве приходит ссылка якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. Одновременно мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а гражданину на телефон приходит код, который аверисты считывают с экрана телефона и используют для вывода денег.
Специалисты Службы безопасности ВТБ настоятельно рекомендуют клиентам в случае подобного развития событий немедленно прекратить разговор и обратиться в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств.
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Александр Бойцов