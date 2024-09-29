Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и другим фигурантам дела о получении взяток в особо крупном размере может быть предъявлено обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.