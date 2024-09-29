Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

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В России выявили кражу более четырех тысяч подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Согласно информации следствия, мошенники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам магазина, получив на них права. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный комитет России.
В действиях хакеров усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (ч.4 ст. 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В действиях хакеров усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (ч.4 ст. 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).
Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова