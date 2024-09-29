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Хакеры украли несколько тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»

СК ведет расследование кражи 4,5 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
29 сентября 2024, 08:34
Фото: iStock/welcomia

Фото: iStock/welcomia

В России выявили кражу более четырех тысяч подарочных сертификатов «Детского мира». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
Согласно информации следствия, мошенники с помощью компьютерных программ подобрали коды к предоплаченным подарочным картам магазина, получив на них права. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимается Следственный комитет России.

В действиях хакеров усматривают мошенничество в сфере компьютерной информации (ч.4 ст. 159.6 УК РФ) и использование вредоносных программ (ч. 2 ст. 273 УК РФ).



Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США обвинило шестерых россиян в кибератаках на Украину и страны НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#рф
В туалете направлявшегося из Москвы самолета нашли труп мужчины
29 сентября 2024, 05:22

Фото: istockphoto/dragana991

В самолете, следовавшем из Москвы в Самару, был найден труп мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
44-летнему пассажиру стало плохо в аэропорту Внуково, но он решил лететь с родственниками. В самолете ему снова стало плохо, и он пошел в туалет. Стюардесса долго стучала в дверь, но ответа не последовало, и ей пришлось ломать дверь.

Попытки вернуть его к жизни не увенчались успехом. Самолет приземлился в Ульяновске. На место происшествия выехали полиция и скорая помощь, но врачам не удалось спасти пассажира.

Ранее самолет Air New Zealand был задержан на три часа из-за крыс. По словам пассажира, сотрудники аэропорта заметили крысу в грузовом отсеке перед самым взлетом.

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#москва
#самарская область
#самолет
#врачи
#смерть
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Представлявшихся бойцами «Ахмат» цыган задержали
29 сентября 2024, 02:06

Фото: iStock/Sittipol Sukuna

Задержаны мошенники, представлявшиеся бойцами спецнзала «Ахмат». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Мошенники оказались цыганами. Волонтеры вышли на их след и сообщили спецназу «Ахмат».

«Задержаны 7 человек на 7 машинах. Задержанных и имущество передали сотрудникам Росгвардии», — говорится в публикации.

По данным «РВ», преступники занимались торговлей краденым.

Ранее командир отряда специального назначения «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что мошенникам удалось посредство обмана заработать на дорогие автомобили.

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#задержание
#апти алаудинов
#мошенники
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В деле бывшего заминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение
29 сентября 2024, 01:38

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову и другим фигурантам дела о получении взяток в особо крупном размере может быть предъявлено обвинение в создании и участии в организованном преступном сообществе, сообщили агентству ТАСС в правоохранительных органах.
По словам представителя ведомства, «высока вероятность» того, что обвиняемые будут привлечены к ответственности по статье 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»).

Бывший заместитель министра обороны Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан на своем рабочем месте в апреле и арестован. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее в ходе обыска в доме бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова было обнаружено огнестрельное оружие.

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#тимур иванов
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#суд
#уголовное дело
#взятка
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Крупное ДТП произошло в Москве с участием машины ДПС
29 сентября 2024, 01:12

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Крупная авария с участием четырех автомобилей произошла на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, водитель BMW не справился с управлением. Согласно опубликованным кадрам, иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем ГИБДД. После этого обе иномарки врезались в столкнувшийся автомобиль, не успевший затормозить. Информации о пострадавших в аварии не поступало.

Ранее крупное ДТП произошло возле Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в центре Москвы.

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#дтп
#автомобили
#гибдд
#москва
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Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира
Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира
29 сентября 2024, 00:30

Фото: istock/rebius

Российский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Ульяновске из-за смерти пассажира. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
Пассажир потерял сознание в аэропорту Внуково, но ему была оказана помощь, и он продолжил полет. Во время полета пассажиру снова стало плохо, у него случился сердечный приступ. Родственники и члены экипажа пытались помочь, но безуспешно.

По факту смерти начато расследование.

Ранее пассажирский самолет экстренно изменил маршрут и совершил вынужденную посадку в другом городе.

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#самолет
#врачи
#внуково
#здоровье
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В Белоруссии обеспокоились наращиванием войск НАТО возле границ
29 сентября 2024, 00:12

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Белоруссия обеспокоена тем, что наращивание сил НАТО вблизи ее границ может выйти из-под контроля. Такие опасения высказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.
«НАТО продолжает кратно наращивать военный потенциал на наших западных границах. Десятки тысяч солдат и тысячи единиц техники. Мы серьезно опасаемся, что "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями для всех», – заявил он.

Министр также отметил, что эскалация напряженности может привести к третьей мировой войне, поскольку «у Европы достаточно ядерного оружия».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ядерное оружие может быть применено в случае вооруженного нападения на Белоруссию.

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#оон
#белоруссия
#мид
#нато
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Алаудинов рассказал о представлявшихся бойцами спецназа «Ахмат» мошенниках
28 сентября 2024, 23:44

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале, что мошенники представлялись сотрудниками спецназа «Ахмат» и заставляли их покупать дорогостоящие автомобили.
«Под вымышленным предлогом материальной нужды в спецназе "Ахмат" и необходимости срочной помощи мошенники продавали различное техническое оборудование», – сообщил он.

Алаудинов добавил, что злоумышленники «заработали большие деньги» на обмане населения.

Онподчеркнул, что эти мошенники не имеют никакого отношения к возглавляемым им силам.

«Спецназ "Ахмат" никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией – ни напрямую, ни опосредованно», – резюмировал генерал-майор.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать граждан, предлагая помощь бойцам специальной военной операции (СВО). Мошенники убеждали россиян жертвовать деньги на поддержку фронта и в итоге снимали всю сумму с их счетов.

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#апти алаудинов
#мошенники
#сво
#военные
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Видео момента взрыва на железнодорожном мосту под Самарой появилось в сети
Появилось видео момента взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области
28 сентября 2024, 21:01

Фото: istockphoto/Yuliya Shauerman

Видео момента взрыва на железнодорожном мосту в Самарской области опубликовали в сети вечером 28 сентября. На кадрах заметно, как справа от грузового состава появляется облако пыли.
Видео с места взрыва на ж/д мосту под Самарой опубликовал канал Baza. На втором ролике, уже после проезда состава, видны трещины, которые образовались на конструкциях моста. На переправе треснули бетонные плиты и вывернуло ограждение, при этом рельсы не пострадали.



«На железнодорожном мосту произошло повреждение островков безопасности», — заявила администрация области в Telegram-канале.

ЧП случилось в районе города Кинель около 13.30 на 1136 километре. К счастью, поезд смог проехать и никто не пострадал. Власти сообщают, что движение грузовых составов на том участке приостановили.

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#поезд
#движение
#чп
#видео
#администрация
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ФРГ: Мафиозные разборки мигрантов могли привести к серии взрывов в Кельне
Серию взрывов в Кельне власти связали с мафиозными разборками мигрантов
28 сентября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/vichie81

Три взрыва, которые прогремели в немецком Кельне в сентябре, власти города связали с мафиозными разборками мигрантов. К такому выводу пришла полиция Кельна по итогу расследования.
«Идут разговоры о связи с мигрантами, тем более что в ФРГ усиливают против них ограничения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Кельна.

Пока местные власти задержали только одного из участников последнего взрыва, который произошел 22 сентября в здании с кафе. Тогда из заведения эвакуировали 20 человек, еще двое попали в больницу из-за пожара. Сейчас полиция ищет второго причастного к взрыву.

Местной полиции еще предстоит выяснить мотивы преступления и установить связь с двумя предыдущими взрывами.

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