Что делать, если взломали почту на mail.ru — инструкция от экспертов

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Взлом электронной почты грозит его владельцу немалыми проблемами, особенно если на этот ящик приходят подтверждения регистрации и входа на другие онлайн-порталы и сервисы. Инструкцию том, какие шаги следует предпринять при подозрении на взлом почты на mail.ru, подготовили специалисты управления по киберпреступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Для защиты своего электронного почтового ящика от взломщиков нужно последовательно совершить три действия:
1. Завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах. Это можно сделать как в web-версии сайта на mail.ru, так и в мобильном приложении через меню в разделе «Аккаунт» — «Пароль и безопасность»/«Безопасность» — «Устройства и приложения»;
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
2. Сменить пароль. Эта опция доступна только в web-версии. Кроме того, у аккаунтов, созданных с помощью портала «Госуслуги» или VK ID, нет пароля. При потере доступа к такому аккаунту восстановить его можно на сайтах, где он был создан;
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
3. Установить двухфакторную аутентификацию. Эта опция также доступна только в web-версии.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Больше информации о противодействии киберпреступлениям размещено по ссылке.
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1. Завершить все активные сеансы входа на неизвестных устройствах. Это можно сделать как в web-версии сайта на mail.ru, так и в мобильном приложении через меню в разделе «Аккаунт» — «Пароль и безопасность»/«Безопасность» — «Устройства и приложения»;
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
2. Сменить пароль. Эта опция доступна только в web-версии. Кроме того, у аккаунтов, созданных с помощью портала «Госуслуги» или VK ID, нет пароля. При потере доступа к такому аккаунту восстановить его можно на сайтах, где он был создан;
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
3. Установить двухфакторную аутентификацию. Эта опция также доступна только в web-версии.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Больше информации о противодействии киберпреступлениям размещено по ссылке.
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