В Химках задержали курьера телефонных мошенников

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Полицейские округа Химки задержали 21-летнего жителя Ульяновской области по подозрению в участии в серии телефонных мошенничеств, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, неизвестный позвонил 78-летней жительнице Химок и сказал, что её аккаунт в «Госуслугах» взломан и теперь с ней свяжется представитель правоохранительных органов и расскажет, что следует делать, чтобы защититься от последствий взлома. После этого пенсионерка приняла несколько видеозвонков в мессенджере от людей, назвавшихся представителями Центробанка и федерального ведомства. Они подтвердили информацию про взлом аккаунта и заявили, что для того, чтобы женщина сохранила свои сбережения, их нужно снять с банковских счетов и передать их доверенному лицу. Тогда деньги будут положены на «безопасный счёт», а банковская карта — перевыпущена.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали молодого человека, которому пострадавшая передавала деньги. У задержанного в телефоне была найдена пошаговая инструкция обмана граждан.
Задержанный рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги, переводить их на счёт в криптовалюте, а себе оставлял процент. Полиция установила, что задержанный причастен к ещё одному аналогичному преступлению, жертва которого потеряла 400 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители разыскивают остальных участников банды мошенников.
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«Женщина выполнила указания мошенников и в течение нескольких дней передала курьеру, который приезжал к её дому, около 3 млн рублей. Взамен она получила некий документ, якобы подтверждающий открытие счёта. Но после того, как была передана вся сумма, пенсионерка увидела, что вся переписка с «официальными лицами» в соцсети удалена. Тогда женщина заподозрила обман и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали молодого человека, которому пострадавшая передавала деньги. У задержанного в телефоне была найдена пошаговая инструкция обмана граждан.
Задержанный рассказал, что нашёл эту работу в одном из мессенджеров. Он должен был забирать деньги, переводить их на счёт в криптовалюте, а себе оставлял процент. Полиция установила, что задержанный причастен к ещё одному аналогичному преступлению, жертва которого потеряла 400 тысяч рублей.
Сейчас правоохранители разыскивают остальных участников банды мошенников.
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Лев Каштанов