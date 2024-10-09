В Химках задержали курьера телефонных мошенников

В Красноярске был вынесен приговор бывшему министру социальной политики региона Галине Пашиновой. Она была признана виновной в присвоении средств, выделенных на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом информирует Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».