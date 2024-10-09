В Красноярске вынесли приговор экс-министру за кражу подарков у ветеранов

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В Красноярске был вынесен приговор бывшему министру социальной политики региона Галине Пашиновой. Она была признана виновной в присвоении средств, выделенных на подарки для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом информирует Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
По данным канала, в период с января 2017 года по март 2018 года первый заместитель экс-министра заключил 45 государственных контрактов на закупку 900 единиц бытовой техники общей стоимостью более 4,3 миллиона рублей. Однако вместо заявленных товаров, таких как электрочайники, мультиварки и тонометры, были приобретены лишь дешевые чайники, пледы, утюги и автоматические тонометры в количестве не более 600 штук, стоимость которых не превышала 1,2 миллиона рублей.
Несмотря на это, экс-министр подписала документы о получении поставок, что позволило коммерческим компаниям получить более 4,3 миллиона рублей. Впоследствии участники схемы разделили деньги между собой и потратили их.
Суд вынес приговор экс-министру социальной политики региона, назначив ей 3 года и 10 месяцев условного лишения свободы. Ее заместитель получил условный срок в 6 лет, один из предпринимателей – 4,5 года условно, а двое других – по 3 года и 8 месяцев.
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Несмотря на это, экс-министр подписала документы о получении поставок, что позволило коммерческим компаниям получить более 4,3 миллиона рублей. Впоследствии участники схемы разделили деньги между собой и потратили их.
Суд вынес приговор экс-министру социальной политики региона, назначив ей 3 года и 10 месяцев условного лишения свободы. Ее заместитель получил условный срок в 6 лет, один из предпринимателей – 4,5 года условно, а двое других – по 3 года и 8 месяцев.
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Дарья Осипова