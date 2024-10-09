Дуров раскрыл, как изменится Telegram после его ареста

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Основатель Telegram Павел Дуров объявил о ряде значительных обновлений для мессенджера. Среди новых функций — возможность досылать медиафайлы после отправки сообщения и просмотр времени редактирования сообщений.
Эти изменения также включают улучшения для хэштегов и подарков. Об этом сообщает РИА Новости.
Одно из ключевых нововведений — возможность добавлять медиа в уже отправленные сообщения, что станет удобным инструментом для пользователей. Также Дуров отметил, что за один день команда Telegram смогла реализовать эти обновления, что демонстрирует скорость и эффективность работы мессенджера.
Ранее в октябре Telegram уже представил обновление с возможностью отправки подарков и верификации номеров телефонов клиентов с помощью новой платформы.
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«Вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений, и уже сегодня у нас есть полностью готовые версии с реализованными функциями», — сообщил Дуров в своем Telegram-канале.
Одно из ключевых нововведений — возможность добавлять медиа в уже отправленные сообщения, что станет удобным инструментом для пользователей. Также Дуров отметил, что за один день команда Telegram смогла реализовать эти обновления, что демонстрирует скорость и эффективность работы мессенджера.
Ранее в октябре Telegram уже представил обновление с возможностью отправки подарков и верификации номеров телефонов клиентов с помощью новой платформы.
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Елена Перлова