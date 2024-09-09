Что делать, если взломали WhatsApp: советы экспертов

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Множество россиян пользуются мессенджером WhatsApp, и мошенники не оставляют попыток взломать их аккаунты. Завладев этой частью чужой «цифровой личности», злоумышленники пишут знакомым владельца аккаунта и пытаются под разными предлогами выманить у них деньги.
Памятку о том, что делать в такой ситуации, подготовило управлением по кибер-преступности подмосковного главка МВД, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Признаки взлома
Понять, что к аккаунту получил доступ посторонний, можно по следующим фактам:
— пришло пуш-уведомление о входе в другого устройства, которое вы не совершали;
— в аккаунте меняются настройки, появляются новые номера;
— время вашего последнего входа, которое отображается у участников переписок, не соответствует реальному.
Что делать при взломе:
Первое: отключите все неизвестные вам связанные устройства, то есть устройства, на которых был выполнен вход с вашей учётной записью. На устройствах iOS это можно сделать чрез пункт «Настройки» в правом нижнем углу. На устройствах Android нажмите на три точки в правом верхнем углу и выбирайте в выпадающем меню пункт «Связанные устройства».
Втрое: установите двухфакторную аутоинтефикацию. Это также делается в настройках через пункт «Двухшаговая проверка».
Рекомендуется также сообщить всем, с кем переписывались в мессенджере, что аккаунт был взломан.
Если мошенники успели самостоятельно ввести двухфакторную аутоинтефикацию и установили свой PIN-код, то заменить его можно будет через семь дней.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подборка рекомендаций по противодействию телефонным и интернет-мошенникам размещена по ссылке.
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