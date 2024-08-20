«Новые схемы»: Эксперты рассказали, как мошенники могут выманивать деньги у пенсионеров

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Злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана граждан, особенно на их уловки попадаются доверчивые люди старшего возраста.
Заместитель директора Филиала № 8 Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Евгений Сурский рассказал, как чаще всего обманывают мошенники.
Также в последнее время Отделение СФР по Москве и Московской области зафиксировало новые мошеннические схемы через мессенджеры (Telegram, WhatsApp). Злоумышленники представляются сотрудниками регионального Отделения фонда, предлагают произвести перерасчет страхового стажа, помочь в решении проблем со штрафными санкциями, убеждают предоставить свои персональные данные, дальше просят назвать пришедший в смс код для получения доступа к порталу госуслуг либо к электронным сервисам банковских организаций.
Здесь, по мнению сотрудников Отделения СФР по Москве и Московской области, нужно помнить о важном: работники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами, а если к вам пришли незнакомцы и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники!
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- публикуют в интернете недостоверные сведения о проверках со стороны Социального фонда, налоговой инспекции и органов социальной защиты населения;
- распространяют информацию о том, что сотрудники фонда обходят квартиры в целях сверки прописки по официальным документам с реальным местом проживания. Если пенсионер не живет по месту постоянной регистрации, его выплаты якобы урежут или вообще снимут, при этом могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной;
- навязывают платные услуги: пенсионерам, в частности, предлагают защиту от мнимых проверок, варианты решения вопросов с официальными органами.
Также в последнее время Отделение СФР по Москве и Московской области зафиксировало новые мошеннические схемы через мессенджеры (Telegram, WhatsApp). Злоумышленники представляются сотрудниками регионального Отделения фонда, предлагают произвести перерасчет страхового стажа, помочь в решении проблем со штрафными санкциями, убеждают предоставить свои персональные данные, дальше просят назвать пришедший в смс код для получения доступа к порталу госуслуг либо к электронным сервисам банковских организаций.
Здесь, по мнению сотрудников Отделения СФР по Москве и Московской области, нужно помнить о важном: работники фонда никогда не ходят по домам с какими-либо проверками или опросами, а если к вам пришли незнакомцы и представились работниками Социального фонда — не верьте, это мошенники!
«Получить услуги Социального фонда можно бесплатно в клиентских службах по экстерриториальному принципу, в МФЦ, а также на портале госуслуг. Отмечу, что многие выплаты предоставляются проактивно на основании имеющихся у нас данных», — напомнил заместитель управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексей Путин, призвав граждан не доверять незнакомым лицам и не идти на их провокации.
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Анастасия Бондарева