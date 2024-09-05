Преподаватель Шутов предупредил о мошенниках в школьных чатах

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Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что с началом учебного года активизировались мошенники, которые могут действовать в школьных чатах.
«В чате мошенники могут собирать денежные средства или размещать различные фишинговые ссылки, благодаря которым воруют деньги с карт пользователей. В обманной схеме используются приглашения пройти опрос, проголосовать за участника конкурса, перечислить деньги на школьные нужды, размещение поддельных ссылок на магазины со скидками и другие варианты», — прокомментировал в беседе с RT Шутов.
Он также добавил, что на почту, в соцсети и мессенджеры могут приходить файлы, сообщения и т. д., позволяющие мошенникам получать доступ к данным карт и средствам пользователей. Специалист призвал быть внимательными и бдительными.
До этого сообщалось, что московские школьники смогут присоединиться к олимпиадному движению.
«Олимпиадное движение в Москве становится всё более массовым. Поэтому олимпиадный сезон открываем праздниками. На них школьники погружаются в мир интеллектуальных состязаний. Помимо наших преподавателей, на праздниках выступают дипломанты прошлых лет. Это напоминает детям, что победителем может стать каждый, если есть желание», – приводит АГН «Москва» слова Артёма Шишова со ссылкой на пресс-службу директора Центра педагогического мастерства.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали троих девятиклассников, которые обсуждали в чате взрыв в школе.
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