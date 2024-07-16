Вкусно, полезно и дешево: Топ-5 салатов из капусты на скорую руку

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Летом чаще всего хочется чего-то свежего и прохладного, тогда на помощь приходят овощи. Редакция «Радио 1» делится рецептами капустных салатов на скорую руку.
Капуста с уксусом
Ингредиенты
- капуста белокочанная — 600 г
- лук зеленый — 3 стебля
- петрушка — несколько веточек
- укроп — несколько веточек
- сахар — 1 ст. л.
- соль — 0,5 ч. л.
- уксус 9% — 1,5 ст. л.
- масло подсолнечное нерафинированное — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Нашинковать капусту на тонкие ленты.
- Посолить, хорошо перемешать и оставить на время для того, чтобы она выпустила сок.
- Добавить в капусту уксус, сахар, масло и перемешать.
- Посыпать зеленью и подавать к столу.
Капуста с огурцом
Ингредиенты
- огурцы свежие среднего размера — 2 шт.
- капуста белокочанная — 400 г
- укроп — 0,5 пучка
- сахар — 0,5 ст. л.
- соль — по вкусу
- уксус 9% — 1 ст. л.
- масло растительное нерафинированное — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Нашинковать капусту тонкими лентами, засыпать солью, перемешать и дать настояться.
- Натереть на крупной терке огурцы, посолить их, отжать от сока и добавить к капусте.
- Добавить в салат укроп, сахар, уксус и масло. Перемешать и подавать к столу.
Фото: istock/Alexey_Arz
Капуста с морковью
Ингредиенты
- капуста белокочанная — 450–500 г
- морковь крупная — 1 шт.
- яблоки зеленые — 0,5 шт.
- масло подсолнечное нерафинированное — по вкусу
- кислота лимонная — на кончике ножа
- сахар — 1 ст. л.
- соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Нашинковать капусту, посолить и оставить на несколько минут.
- Натереть морковь на крупной терке, нарезать яблоко соломкой. Добавить все к капусте.
- Растворить лимонную кислоту в воде и влить в салат.
- Посолить и посахарить, добавить масло.
Капуста с крабовыми палочками
Ингредиенты
- капуста белокочанная молодая — 400 г
- крабовые палочки — 300 г
- кукуруза консервированная — 1 банка
- яйца куриные — 2 шт.
- майонез/йогурт/сметана — по вкусу
- соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Нашинковать капусту.
- Нарезать мелко крабовый палочки и вареные яйца.
- Слить жидкость из кукурузы и смешать все с нашинкованной капустой.
- Посолить, добавить майонез или сметану, подавать к столу.
Капуста с кукурузой и ветчиной
Ингредиенты
- капуста молодая — 400 г
- кукуруза консервированная — 0,5 банки
- ветчина — 120 г
- лук зеленый — несколько перьев
- уксус 9% — 1 ст. л.
- масло подсолнечное — по вкусу
- соль — по вкусу
Пошаговый рецепт
- Нашинковать капусту, посолить и оставить на несколько минут.
- Нарезать ветчину полосками, слить с кукурузы жидкость.
- Нарезать лук.
- Все смешать с капустой, добавить соль и уксус по вкусу.
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