Съедается моментально: Очень вкусный рецепт закуски из кабачков за 10 минут

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Начался сезон передачи кабачков от родственников, которые нужно быстро съесть. Редакция «Радио 1» предлагает простой и быстрый рецепт закуски, которая также быстро расходится по тарелкам.
Рецепт пряной закуски из кабачковДля приготовления нам понадобится:
- кабачки молодые — 2 шт. (около 500 г);
- масло подсолнечное — 3 столовые ложки;
- соевый соус — 2-3 столовые ложки;
- горчица — 1 чайная ложка;
- мед — 0,5 чайной ложки;
- красный острый перец — 1/3 чайной ложки;
- паприка — 1 чайная ложка;
- кориандр — 1/2 чайной ложки;
- чеснок — 2-3 зубчика.
Как приготовить закуску из кабачков за 10 минутКабачки моем, нарезаем на брусочки или крупную соломку, перекладываем в большую миску.
В миску вливаем растительное масло и перемешиваем, чтобы каждый кусочек оказался покрыт маслом. Это нужно для того, чтобы не вливать лишнее масло во время жарке.
Пока кабачки впитывают масло, приготовим заправку. Смешиваем остальные ингредиенты и тщательно перемешиваем до единой структуры.
На хорошо разогретой сковороде на сильном огне обжариваем кабачки, постоянно перемешивая. Жарим 3-5 минут, кабачки должны стать золотистого оттенка.
Уменьшаем огонь, вливаем заправку. Перемешиваем, около минуты прогреваем наше блюдо на слабом огне.
Закуску можно подавать в горячем и холодном виде. Приятного аппетита!
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Алина Юрчак