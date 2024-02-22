Что подарить мужчине на 23 февраля: гороскоп подарков на День защитника Отечества

Фото: iStock/amgun
Астролог Анна Лебеденко специально для «Радио 1» подготовила астрологические подсказки подарков на 23 февраля для мужчин всех 12 знаков зодиака.
Овен с энтузиазмом примет не скучный и яркий подарок. Можно выбрать аксессуар для автомобиля, для занятий фитнесом и похода в спорт зал.
Телец получит удовольствие от надежного и практичного подарка. У него лучше заранее спросить о том, что бы он хотел получить. Сюрприз не слишком его обрадует.
Близнецу надо подарить что-то новое. Подойдёт книжная новинка, приглашение на только что вышедший фильм в кинотеатре или билеты на интересное мероприятие.
Раку можно угодить, устроив праздничный ужин в спокойной домашней атмосфере. Он любит уют и вкусные блюда.
Лев будет счастлив получить подарок лично для него. Поэтому украсьте подарок его инициалами или подчеркните, что эта вещь эксклюзивная и такой ни у кого не будет.
Дева предпочтёт практичный подарок и обрадуется деловому аксессуару.
Весам можно угодить изысканным подарком, который оформлен со вкусом.
Скорпион любит впечатления. Именно их и надо подарить. Главное - делать это искренне и от всей души.
Стрелец любит оригинальные и модные подарки. Поздравить его лучше необычно.
Козерог по достоинству оценит тот подарок, которым он сможет пользоваться на работе.
Водолея нужно удивить. Он будет рад современному устройству для дома для ежедневного применения. Например, электронному будильнику или цифровой фоторамке.
Рыбы мечтают, чтобы подарок был сентиментальным, романтичным, а также был подготовлен и выбран с любовью, отражал чувства.
Читайте также:
Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням
Астролог Такаутдинова раскрыла, кто больше всего боится одиночества
Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы
Телец получит удовольствие от надежного и практичного подарка. У него лучше заранее спросить о том, что бы он хотел получить. Сюрприз не слишком его обрадует.
Раку можно угодить, устроив праздничный ужин в спокойной домашней атмосфере. Он любит уют и вкусные блюда.
Лев будет счастлив получить подарок лично для него. Поэтому украсьте подарок его инициалами или подчеркните, что эта вещь эксклюзивная и такой ни у кого не будет.
Дева предпочтёт практичный подарок и обрадуется деловому аксессуару.
Весам можно угодить изысканным подарком, который оформлен со вкусом.
Скорпион любит впечатления. Именно их и надо подарить. Главное - делать это искренне и от всей души.
Стрелец любит оригинальные и модные подарки. Поздравить его лучше необычно.
Козерог по достоинству оценит тот подарок, которым он сможет пользоваться на работе.
Водолея нужно удивить. Он будет рад современному устройству для дома для ежедневного применения. Например, электронному будильнику или цифровой фоторамке.
Рыбы мечтают, чтобы подарок был сентиментальным, романтичным, а также был подготовлен и выбран с любовью, отражал чувства.
Читайте также:
Астролог Райт: Эгоцентризм может привести Скорпионов к болезням
Астролог Такаутдинова раскрыла, кто больше всего боится одиночества
Астролог Шенберг рекомендовала знакам зодиака правильно подбирать ароматы
Элина Позднякова