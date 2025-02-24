«Следить за давлением»: Гороскоп с 24 февраля по 2 марта для всех знаков зодиака

В деловой сфере надо стараться не преувеличивать и не придавать большого значения мелочам. В вопросах любви надо производить друг на друга хорошее впечатление и быть очаровательными. В вопросах здоровья надо следить за давлением и не волноваться напрасно.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
Овну благоприятно демонстрировать лидерские качества, быть уверенным в себе. Его энтузиазм поможет справляться с трудными задачами.
Тельцу надо проявить благородство и не допускать недоразумений с близкими людьми.
Близнецам нужно быть оптимистично настроенными, верить в свой успех. Сильную усталость лучше не допускать и отдыхать своевременно.
Раку не следует втягиваться в конфликты. Дипломатия, такт и чувство юмора уберегут от тупиковых ситуаций.
Льву надо наслаждаться приятными моментами. Его привлекательность увеличится, а улыбка украсит.
Деве нужно беречь своё здоровье, не перемерзать и полноценно высыпаться. Ей надо копить силы.
Весам желательно не втягиваться в авантюры и не рисковать. Энергию расходовать нужно рационально и не торопиться.
Скорпиону понимание и эмпатия помогут в личных взаимоотношениях. В делах ему надо быть активным и инициативным.
Стрельцу поможет предусмотрительность. В любви ему надо проявлять свои чувства и активно действовать.
Козерогу лучше исключить самокритику. Ему полезно общаться, знакомиться и устанавливать новые связи.
Водолею надо прислушаться к своей интуиции. Он решит много вопросов и ему откроются некоторые тайны.
Рыбам надо больше радоваться и строить планы на будущее. Хорошее настроение будет их сопровождать всю неделю.
Читайте также:
«Дарить подарки и быть щедрым»: Гороскоп с 17 по 23 февраля для всех знаков зодиака
В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
Славянский эзотерик раскрыла, когда настанет конец времен
Овну благоприятно демонстрировать лидерские качества, быть уверенным в себе. Его энтузиазм поможет справляться с трудными задачами.
Тельцу надо проявить благородство и не допускать недоразумений с близкими людьми.
Близнецам нужно быть оптимистично настроенными, верить в свой успех. Сильную усталость лучше не допускать и отдыхать своевременно.
Раку не следует втягиваться в конфликты. Дипломатия, такт и чувство юмора уберегут от тупиковых ситуаций.
Льву надо наслаждаться приятными моментами. Его привлекательность увеличится, а улыбка украсит.
Деве нужно беречь своё здоровье, не перемерзать и полноценно высыпаться. Ей надо копить силы.
Весам желательно не втягиваться в авантюры и не рисковать. Энергию расходовать нужно рационально и не торопиться.
Скорпиону понимание и эмпатия помогут в личных взаимоотношениях. В делах ему надо быть активным и инициативным.
Стрельцу поможет предусмотрительность. В любви ему надо проявлять свои чувства и активно действовать.
Козерогу лучше исключить самокритику. Ему полезно общаться, знакомиться и устанавливать новые связи.
Водолею надо прислушаться к своей интуиции. Он решит много вопросов и ему откроются некоторые тайны.
Рыбам надо больше радоваться и строить планы на будущее. Хорошее настроение будет их сопровождать всю неделю.
Читайте также:
«Дарить подарки и быть щедрым»: Гороскоп с 17 по 23 февраля для всех знаков зодиака
В Госдуме пообещали добраться до тарологов, нумерологов и экстрасенсов
Славянский эзотерик раскрыла, когда настанет конец времен
Анастасия Панченко