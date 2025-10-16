«Что-то недопустимое»: психолог ужаснулась от «голых» методов воспитания Ивана Дорна
Певец Иван Дорн вновь оказался в центре обсуждений после слов о «естественности» домашней наготы. В интервью журналисту Юрию Дудю* артист признался, что дома часто ходит без одежды даже в присутствии пятилетней дочери.
По его словам, жена не раз просила его прекратить, но он отстаивает идею свободы — «свобода — это важно».
Детский психолог Дарья Дугенцова в интервью Life.ru резко раскритиковала такой подход, назвав его «кошмаром» и потенциально опасным для ребёнка. По её мнению, детская психика до примерно 10–12 лет не готова воспринимать наготу взрослых без контекста: это стирает личные границы и может вызвать путаницу между интимностью и повседневностью.
Такие модели поведения, считает специалист, угрожают формированию у ребёнка чувства личной безопасности.
«Если в дальнейшем кто-то попытается нарушить его границы, ребёнок может просто не понять, что происходит что-то недопустимое. Он привык, что взрослые могут находиться рядом без одежды — значит, это вроде бы нормально», — сказала Дугенцова.
Она также сослалась на рекомендации Американской академии педиатрии, согласно которым детям важно усвоить идею о том, что тело — это личная, а не публичная часть человека. По её словам, задача родителя — показывать уважение к границам ребёнка и формировать у него ощущение безопасности и самоуважения, а не демонстрировать «естественность» в том виде, как это понимает Дорн.
Иван Дорн женат на Анастасии Новиковой, с которой познакомился в Киеве. в браке у них двое детей — дочь Василиса и сын Иван. Семья долгое время жила в городе, но после начала конфликта на Украине переехала за границу.
Музыкант регулярно делится своими взглядами на воспитание, что нередко вызывает общественные споры.