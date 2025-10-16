«Завистники могут кусать локти»: Иосиф Пригожин уверен, что Валерия получит «Грэмми»

16 октября 2025, 15:23

Пригожин назвал Валерию первой российской певицей, которая удостоится «Грэмми»

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что его жена Валерия имеет все шансы получить «Грэмми» и стать первой поп-артисткой из РФ, удостоенной этой премии. С ним побеседовала Общественная Служба Новостей.





По словам Иосифа Игоревича, он совершенно не сомневается, что его супруга сможет стать фавориткой. Бизнесмен отметил, что ей наверняка удастся «пробить железный музыкальный занавес», и тогда песни российских исполнителей «вновь покорят сердца людей по всем миру».

«Вы знаете, многие с большим сомнением и издевками говорят о шансах моей супруги стать обладательницей этой престижной премии. Но точно не я. <…> Могу сказать одно: господа, оставьте свои сомнения где-то очень глубоко и далеко, обойдемся без мата. Завистники могут дальше кусать свои локти, но Валерия будет в топах», — заявил Пригожин.