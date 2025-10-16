Певица Наташа Королёва за бесценок распродаёт постеры с Игорем Николаевым
Певица Наташа Королёва решила заработать на ностальгии и выставила на продажу свои архивные материалы, связанные с бывшим мужем Игорем Николаевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Среди лотов – совместные постеры по 950 рублей, альбомы на CD-дисках за 3500 рублей, постеры за 1300, обложки журналов по 700 и открытки по 200 рублей.
По информации от самой певицы, некоторые позиции уже раскупили. Так, закончились несколько журналов, программа с шоу, блокнот с совместным фото Королёвой и Николаева, его альбомы, а также магнитик с надписью «Ягодка», который продавался за 200 рублей.
Таким образом, Наташа успешно монетизирует воспоминания о совместном творчестве и личной жизни, которые до сих пор вызывают интерес у поклонников.
