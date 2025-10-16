Певица Наташа Королёва за бесценок распродаёт постеры с Игорем Николаевым

16 октября 2025, 14:12

Наташа Королёва (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Наташа Королёва решила заработать на ностальгии и выставила на продажу свои архивные материалы, связанные с бывшим мужем Игорем Николаевым. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».