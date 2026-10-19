Известный радиоведущий решил прокатиться на лошади и не выжил
Австралийский радиоведущий Юэн Диксон скончался от травм после катания на лошади
Австралийский радиоведущий Юэн Диксон серьезно пострадал во время катания на лошади и скончался в больнице. Об этом сообщает портал Nine.
Трагическим известием поделился его коллега и знакомый Гэвин Вуд. По его словам, о смерти ведущего он узнал от реабилитолога, который последние несколько месяцев помогал Диксону восстанавливаться после травм.
«Я только что получил эту печальную новость. Юэн попал в очень серьезный инцидент с лошадью. Он сражался изо всех сил, чтобы поправиться, но травмы были слишком тяжелыми», — рассказал Вуд.Подробностей происшествия он не привел. В комментариях к публикации бывшие коллеги Диксона выразили сожаление в связи с произошедшим. Они отметили, что ведущий был общительным человеком с хорошим чувством юмора, который очень любил свою работу.