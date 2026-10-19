Известный радиоведущий решил прокатиться на лошади и не выжил

19 октября 2026, 09:41

Австралийский радиоведущий Юэн Диксон скончался от травм после катания на лошади

Фото: iStock/Pavel1964

Австралийский радиоведущий Юэн Диксон серьезно пострадал во время катания на лошади и скончался в больнице. Об этом сообщает портал Nine.





Трагическим известием поделился его коллега и знакомый Гэвин Вуд. По его словам, о смерти ведущего он узнал от реабилитолога, который последние несколько месяцев помогал Диксону восстанавливаться после травм.

«Я только что получил эту печальную новость. Юэн попал в очень серьезный инцидент с лошадью. Он сражался изо всех сил, чтобы поправиться, но травмы были слишком тяжелыми», — рассказал Вуд.