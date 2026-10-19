Экономист назвал размер оплаты за пять часов работы в выходной

19 октября 2026, 09:21

Пять часов работы в выходной при ставке 730 руб. стоят 7300 руб.

Фото: iStock/littlehenrabi

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин пояснил порядок оплаты труда в выходные и праздники. При ставке 730 рублей в час за пять часов сотрудник получит минимум 7300 рублей, если не возьмет дополнительный день отдыха.