Экономист назвал размер оплаты за пять часов работы в выходной
Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин пояснил порядок оплаты труда в выходные и праздники. При ставке 730 рублей в час за пять часов сотрудник получит минимум 7300 рублей, если не возьмет дополнительный день отдыха.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что при обычном графике за такое время начислили бы 3650 рублей. Работникам с почасовой или дневной оплатой закон гарантирует двойную ставку. Сдельщикам полагаются двойные расценки.
Для сотрудников с окладом размер доплаты зависит от нормы часов за месяц. Если выход на работу не превысил этот показатель, работодатель обязан добавить к окладу не меньше одной часовой или дневной ставки. При превышении нормы доплата составляет минимум две ставки.
Сотрудник вправе выбрать отгул вместо повышенной выплаты. Тогда труд в выходной оплатят в одинарном размере, а дополнительный день отдыха останется без оплаты. Использовать его можно в течение года или присоединить к отпуску.
Повышающий коэффициент применяют лишь к часам, отработанным в выходной либо праздник. Для привлечения человека к труду в такой день работодателю обычно нужно его письменное согласие. Исключения касаются аварий, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Для людей с инвалидностью и женщин, воспитывающих детей до трех лет, действуют отдельные гарантии. Работодатель должен убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний и письменно сообщить им о праве отказаться от выхода.
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