Эксперт объяснил, влияет ли отсутствие трат по карте на выплату пенсии
Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что пенсионные перечисления не прекратятся из-за долгого отсутствия покупок или снятия наличных с карты. Получатель вправе хранить средства на банковском счете без ограничений по сроку.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт уточнил, что правило о шести месяцах касается лишь пенсий, доставляемых почтой. Если гражданин не приходит за такой выплатой в течение полугода, Социальный фонд России приостанавливает перечисления. Для их восстановления потребуется подать заявление в СФР.
Сироткин отметил, что пенсионер может работать или пользоваться иными источниками дохода, не расходуя поступившую пенсию. Банк не требует регулярно проводить операции по карте ради сохранения выплат.
При накоплении денег специалист посоветовал проверить активные подписки, автоплатежи и прочие регулярные списания. Они способны уменьшать остаток на счете, если клиент давно не следил за подключенными сервисами.
Эксперт рекомендовал уточнить условия начисления процентов. Зачисление пенсии не всегда приносит доход на остаток: все зависит от вида счета и тарифов банка. Владельцам накопительных счетов стоит контролировать изменение процентной ставки.
Окончание срока действия карты не закрывает счет и не блокирует хранящиеся на нем средства. Способы снять деньги или перевести их на другой счет следует узнать в банке.
Если пенсионер закрыл счет для зачисления выплат, ему нужно передать Социальному фонду новые реквизиты. При неожиданной остановке перевода Сироткин советует обратиться в СФР и проверить актуальность контактных данных.
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