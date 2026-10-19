Эксперт объяснил, влияет ли отсутствие трат по карте на выплату пенсии

19 октября 2026, 08:58

Отсутствие операций по карте не останавливает выплату пенсии

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Старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин заявил, что пенсионные перечисления не прекратятся из-за долгого отсутствия покупок или снятия наличных с карты. Получатель вправе хранить средства на банковском счете без ограничений по сроку.