Чубайс понизил требования к фигурантам дела о краже имущества на 5 млн рублей

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Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс снизил свои требования к бывшему деловому партнеру Илье Сучкову и другим фигурантам, которым вменяется кража его имущества, на 5 млн рублей. Об этом рассказал адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров, передает ТАСС.
«На последнем заседании в Хамовническом районном суде прокурор огласила показания потерпевшего Чубайса, согласно которым он снизил свои исковые требования в качестве потерпевшей стороны, ранее заявившей иск к нашим подзащитным на сумму 70 млн рублей», — говорится в сообщении.
В настоящее время сумма иска составляет порядка 65 миллионов рублей.
Однако адвокат отметил, что защита подсудимых выступила против этого решения ввиду того, что еще ранее настаивала на личном присутствии Чубайса в суде.
Другие требования и показания потерпевшего не изменились. Он по-прежнему просит привлечь подсудимых к уголовной ответственности. Следующее заседание состоится 16 января.
По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Только по одному из дел госкорпорации «Роснано» был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей.
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