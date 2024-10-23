В Госдуме предложили экстрадировать экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса в Россию

Вячеслав Володин (Фото: сайт Кремля)
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса. Об этом информирует ТАСС.
Володин напомнил, что под руководством Чубайса прошла реформа российской энергетической отрасли: под контролем государства осталась сетевая и распределительная деятельность, в то время как генерирующие мощности были приватизированы. По словам председателя Госдумы, заявления Чубайса о необходимости отдать электроэнергетику частникам, чтобы наращивать мощности, в итоге не привели ни к какому увеличению.
Напомним, Анатолий Чубайс был главой «Роснано» с 2008 по 2020 годы.
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«А то только карманы себе набили и недвижимость за рубежом. А потом все это потеряли и пыль глотают до сих пор», — отметил Володин.
Напомним, Анатолий Чубайс был главой «Роснано» с 2008 по 2020 годы.
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Екатерина Коршунова