Дело о хищении в «Роснано»: многомиллиардный ущерб и арест соратников Чубайса

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По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Только по одному из дел госкорпорации «Роснано» был причинен ущерб на сумму более 2 миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей.
О том, кто стоит за многочисленными кражами и как Чубайс провернул громкую аферу, расскажет редакция «Радио 1».
27 августа текущего года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт.
Соратникам бывшего главы организации Анатолия Чубайса вменяют растрату в особо крупном размере. Согласно информации следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, растратили средства из уставного капитала «Роснано» через финансовые операции.
Олег Киселев, который работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год, занимал пост зампредседателя правления, а Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», которая ранее была зарегистрирована в Швейцарии. В настоящее время Киселев и Рапопорт проживают за пределами страны.
1 апреля 2024 года депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил, что под заочное обвинение попал заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Все они скрылись от правоохранителей за пределами России.
Четвертым фигурантом дела является директор дочерней структуры корпорации Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко. Он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и на сегодняшний день находится под домашним арестом.
По данным следствия, организатором преступных денежных махинаций может выступать лицо из числа руководителей госкорпорации. Как сообщает МВД, деньги были похищены из «Роснано» с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием особой схемы, которая состоит из подконтрольных фирм.
Суд в Москве арестовал главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате денег, выделенных «Роснано». Галкин стал фигурантом дела в апреле прошлого года.
Сумма хищений не уточняется. Примечательно, что Галкин свою вину не признал.
Напомним, в 2011 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал российскому лидеру Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить комплект учебников по всем дисциплинам», однако проект так и не был реализован.
В 2014 году выяснились подробности по делу. Счетная палата, проверив «Пластик лоджик», заявила, что технологии для производства гибких планшетов у зарубежной компании не были закуплены, а завод в Зеленограде не построили.
В марте прошлого года «Роснано» отсудила у «Пластик лоджик» 700 тысяч рублей, а зимой этого года решила инициировать процесс банкротства организации.
Крайне сложное финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил Сергей Куликов.
В марте управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов заявил, что госкорпорация больше не может справляться с обслуживанием долга собственными силами. В конце мая «Роснано» предупредила о риске банкротства и попросила скидку на погашение долга.
В июле «Роснано» смогла досрочно погасить 80% долга после соглашения о скидке с кредиторами в размере 20 процентов.
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Двух соратников Чубайса заочно арестовали
27 августа текущего года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт.
Соратникам бывшего главы организации Анатолия Чубайса вменяют растрату в особо крупном размере. Согласно информации следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы, растратили средства из уставного капитала «Роснано» через финансовые операции.
Олег Киселев, который работал в «Роснано» с 2008 по 2019 год, занимал пост зампредседателя правления, а Ирина Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал», которая ранее была зарегистрирована в Швейцарии. В настоящее время Киселев и Рапопорт проживают за пределами страны.
В деле о хищениях из «Роснано» еще больше фигурантов
1 апреля 2024 года депутат Государственной Думы Александр Хинштейн сообщил, что под заочное обвинение попал заместитель председателя правления «Роснано» Олег Киселев, управляющий директор «Роснано» Ирина Раппопорт и председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Все они скрылись от правоохранителей за пределами России.
Четвертым фигурантом дела является директор дочерней структуры корпорации Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко. Он заключил со следствием соглашение о сотрудничестве и на сегодняшний день находится под домашним арестом.
По данным следствия, организатором преступных денежных махинаций может выступать лицо из числа руководителей госкорпорации. Как сообщает МВД, деньги были похищены из «Роснано» с 2012-го по 2015 год путем вывода в кипрский фонд с использованием особой схемы, которая состоит из подконтрольных фирм.
Афера Галкина и Чубайса с гибкими планшетами: Главу «Пластик лоджик» арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»
Суд в Москве арестовал главу компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина по обвинению в растрате денег, выделенных «Роснано». Галкин стал фигурантом дела в апреле прошлого года.
Сумма хищений не уточняется. Примечательно, что Галкин свою вину не признал.
Напомним, в 2011 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс показал российскому лидеру Владимиру Путину гибкий планшет для школьников, «способный заменить комплект учебников по всем дисциплинам», однако проект так и не был реализован.
Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев
В 2014 году выяснились подробности по делу. Счетная палата, проверив «Пластик лоджик», заявила, что технологии для производства гибких планшетов у зарубежной компании не были закуплены, а завод в Зеленограде не построили.
В марте прошлого года «Роснано» отсудила у «Пластик лоджик» 700 тысяч рублей, а зимой этого года решила инициировать процесс банкротства организации.
«Роснано» досрочно погасило часть долга
Крайне сложное финансовое положение «Роснано» стало достоянием общественности в 2019 году, когда компанией руководил Анатолий Чубайс. В конце 2020 года его сменил Сергей Куликов.
В марте управляющий финансовый директор компании Владислав Юнусов заявил, что госкорпорация больше не может справляться с обслуживанием долга собственными силами. В конце мая «Роснано» предупредила о риске банкротства и попросила скидку на погашение долга.
В июле «Роснано» смогла досрочно погасить 80% долга после соглашения о скидке с кредиторами в размере 20 процентов.
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Екатерина Коршунова