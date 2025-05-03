Чубайс попросил суд отменить арест его имущества

Россияне имеют право требовать перерасчет за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) при необоснованном завышении сумм в квитанциях. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.