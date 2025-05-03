Чубайс попросил суд отменить арест его имущества

Анатолий Чубайс (Фото: kremlin.ru)
Анатолий Чубайс обратился с ходатайством об отмене ареста на денежные средства. Экс-глава «Роснано» с соответствующим ходатайством обратился в арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает РБК.
В начале апреля стало известно, что суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд руб.
По данным источника, в ходатайстве Чубайса указывается необоснованность иска «Роснано». Экс-глава корпорации также настаивает, что в иске нет доказательной базы намерения с его стороны скрыть имущество от возможного взыскания.
В декабре прошлого года Чубайс снизил свои требования к бывшему деловому партнеру Илье Сучкову и другим фигурантам по обвинению в краже имущества. Общая сумма составляет порядка 65 миллионов рублей.
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В начале апреля стало известно, что суд Москвы по иску «Роснано» наложил арест на денежные средства Чубайса и еще 7 человек на сумму 5,6 млрд руб.
По данным источника, в ходатайстве Чубайса указывается необоснованность иска «Роснано». Экс-глава корпорации также настаивает, что в иске нет доказательной базы намерения с его стороны скрыть имущество от возможного взыскания.
В декабре прошлого года Чубайс снизил свои требования к бывшему деловому партнеру Илье Сучкову и другим фигурантам по обвинению в краже имущества. Общая сумма составляет порядка 65 миллионов рублей.
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