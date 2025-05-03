Французский бренд намерен взыскать 2 миллиона рублей с психолога Вероники Степановой

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Компания Tefal подала иск в суд против психолога Вероники Степановой. Против известного ютуб-блогера выступил головной офис бренда по выпуску мелковой бытовой техники для кухни.
Французская компания намерена через суд взыскать со Степановой два миллиона рублей. Причина иска на данный момент неизвестна.
Российский психолог в социальных сетях неоднократно публиковала фото из Мексики, где она проживает вместе со своей семьей. На Степанову в России оформлено ИП. По данным системы «Спарк», женщина на территории России занимается различной предпринимательской деятельностью — от торговли книгами и до деятельности в области медицины. На YouTube у Степановой более двух миллионов подписчиков.
В октябре 2024-го года телеведущая Светлана Бондарчук обратилась в суд против Степановой. Светлане не понравился видеоразбор психолога о ней.
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Российский психолог в социальных сетях неоднократно публиковала фото из Мексики, где она проживает вместе со своей семьей. На Степанову в России оформлено ИП. По данным системы «Спарк», женщина на территории России занимается различной предпринимательской деятельностью — от торговли книгами и до деятельности в области медицины. На YouTube у Степановой более двух миллионов подписчиков.
В октябре 2024-го года телеведущая Светлана Бондарчук обратилась в суд против Степановой. Светлане не понравился видеоразбор психолога о ней.
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Манцаев Рамиль