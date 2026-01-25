«Чуть приступ не случился»: повредивший статую Эрмитажа мужчина рассказал о своём задержании

25 января 2026, 03:43

Повредивший статую Эрмитажа мужчина рассказал о своём задержании

Фото: iStock/Gerasimov174

Посетитель Эрмитажа Артём поделился историей своего задержания после того, как случайно повредил гипсовую статую. Его слова передаёт Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».





Мужчина прогуливался по музею вместе с супругой. Переходя со второго этажа на третий, он нечаянно задел статую, но не заметил, что она пострадала, и пошёл дальше.



Перед закрытием музея супругов остановили сотрудники Эрмитажа. Им сообщили о повреждении скульптуры и показали записи с камер видеонаблюдения. После этого на место прибыли правоохранители: Артёма доставили в отдел полиции, где он написал объяснительную и расписку.



«Одни сотрудники ждали других, а те сотрудники, начальство, и вот так вот одни с другими, вот так вот они не могли разобраться. Все вот это вот время. А я инвалид, меня там трясло, колотило. Да, чуть там приступ у меня не случился», — поделился Артём.