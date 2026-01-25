DC Comics хочет зарегистрировать товарный знак с эмблемой Бэтмена в России
Американский издатель комиксов DC Comics подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака с изображением Бэтмена. Ведомство получило документ в середине января, пишет РИА Новости.
Регистрируемый знак представляет собой изображение чёрной летучей мыши на жёлтом эллипсе. В случае одобрения заявки компания получит право использовать логотип при выпуске игр и фильмов, в производстве программного обеспечения, косметики, зубных паст, ювелирных изделий и одежды, продуктов питания, а также в рекламной и досуговой деятельности.
Недавно американский стриминговый сервис Netflix продлил право на действие в России трех товарных знаков с изображением красной буквы N. Соглашение рассчитано до 2036 года.
Читайте также: