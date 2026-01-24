Посетитель Эрмитажа повредил статую императрицы Александры Фёдоровны
В петербургском Эрмитаже мужчина нанёс ущерб статуе императрицы Александры Фёдоровны. Его задержали на месте, сообщили в пресс-службе музея.
О происшествии стало известно благодаря бдительности смотрителя. Сотрудник заметил повреждения на пальце скульптуры. После этого служба безопасности Эрмитажа проанализировала записи с камер видеонаблюдения и установила личность нарушителя, который, как оказалось, ещё не успел покинуть музей после содеянного.
Посетитель повредил реставрационный элемент пальца статуи. Оригинальную деталь утратили ещё в период Великой Отечественной войны, отметили в пресс-службе
Нарушителя задержали сотрудники охраны. В настоящее время специалисты оценивают степень ущерба и возможность восстановления элемента. Задержанного могут привлечь к уголовной ответственности, если выяснится, что его действия были умышленными.
