«Чья-то недобрая шутка»: в Верхней Пышме опровергли планы по созданию рампы для скейтеров из памятника Ленину

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Мэрия города Верхняя Пышма в Свердловской области назвала новости о площадке для скейтбордистов на памятнике Ленину «чьей-то недоброй шуткой». Об этом сообщается на сайте администрации городского округа.
Ранее в этот день появилась информация о том, что памятник вождю превратили в скейтплощадку, которая стала часть проекта скейт-парка, который делают в сквере рядом с местным ДК «Металлургов». Об этом якобы сообщили сами создатели проекта.
Однако мэрия города опровергла эту информацию, заявив, что в настоящее время на этом участке ведутся строительные работы, а территория по-прежнему огорожена. Также сам скейт-парк по проекту перенесён в другое место.
Пресс-служба мэрии также опубликовала фотографию из проектной документации, на которой никакой площадки для скейтеров на постаменте нет.
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Однако мэрия города опровергла эту информацию, заявив, что в настоящее время на этом участке ведутся строительные работы, а территория по-прежнему огорожена. Также сам скейт-парк по проекту перенесён в другое место.
Пресс-служба мэрии также опубликовала фотографию из проектной документации, на которой никакой площадки для скейтеров на постаменте нет.
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Анастасия Чинкова